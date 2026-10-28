Без "зимової" 1000 гривень: яку допомогу зараз можуть отримати українці

Підтримка перед зимою передбачена для окремих категорій громадян, ОСББ та підприємців на зиму 2026-2027

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На опалювальний сезон 2026–2027 років українцям поки не обіцяли загальну виплату у 1000 грн, як торік. Та наразі діють цільові програми, в рамках яких можна отримати допомогу на опалення, гроші на енергетичне обладнання та навіть на книги. Призначені вони не для всіх.

19 400 гривень на опалення для вразливих родин

Вразливі категорії населення на прифронтових територіях можуть отримати одноразову допомогу – 19 400 гривень на домогосподарство. Виплати призначені одержувачам житлової субсидії, одиноким непрацездатним пенсіонерам, одиноким матерям і батькам, які отримують відповідну допомогу, а також одержувачам допомоги при народженні дитини.

До переліку також увійшли багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми з інвалідністю, родини внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів. По допомогу можна звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПів або виконавчих органів місцевих рад. У громадах із військовими адміністраціями заяви прийматимуть і там.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що гроші вже надходять отримувачам.

"Кошти залучено від міжнародних партнерів на Гуманітарний рахунок. Вони вже надходять людям", – сказав Денис Улютін. Подати заявку можна до 30 жовтня 2026 року.

Гроші на автономне живлення та дешевше електроопалення

За програмою "СвітлоДІМ" ОСББ, управителі багатоквартирних будинків і житлові кооперативи можуть отримати від 100 до 300 тис. грн на обладнання для автономного електроживлення. Сума залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Програма діє в Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Сумській областях.

Гроші можна витратити на генератори, інвертори, системи керування високовольтними батареями, акумулятори та сонячні панелі. Обладнання має забезпечувати роботу водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення й теплопостачання.

Підприємці можуть отримати кредит під 0% на енергетичне обладнання – за умовами програми. Податися на нього можуть ФОП та юридичні особи (мікро-, малі і середні підприємства (ММСП)), які відповідають критеріям державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Сума кредиту до 10 млн грн на термін до 3 років. Витратити кошти можна виключно на генераційні установки (газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори).

Майже тисяча гривень на книжки

Українці, яким виповнилося 18 років, можуть оформити одноразову допомогу за програмою "єКнига". У 2026 році її розмір становить 998,40 грн. Подати заявку на виплату можна протягом року після досягнення повноліття.

Щоб оформити допомогу, потрібно відкрити в банку спеціальну "Дія.Картку", зайти в застосунок "Дія", вибрати в розділі "Сервіси" послугу "єКнига", вказати картку й надіслати заявку.

Протягом трьох місяців після зарахування гроші можна витратити на паперові, електронні або аудіокниги. Знімати готівку чи оплачувати інші покупки не можна.

Де шукати всі програми підтримки

Уряд також запустив сайт "єОпора", де можна дізнатись про актуальні програми підтримки, та потрібно уважно читати умови кожної. Зокрема, на сайті є програма з підключення стабільного інтернету xPON, але держава надає виключно інформаційну підтримку і не компенсує вартість підключень.

На сайті є можливість персоналізованого пошуку програми під потреби, залежно не тільки від необхідної допомоги, а й особи та локації.

На сайті "єОпора" можна шукати програми підтримки за потребами та регіоном

Як повідомляв "Телеграф", у київському ЖК місто та гранти покрили близько 70% вартості робіт, що підвищили автономність будинку. Коштує таке задоволення чимало. Наприклад, комплект автономного живлення для вантажного ліфта коштує 351 325 грн. Він розрахований на тривалу роботу під час відключень.