У Києві вигадали альтернативу відключенням опалення: що пропонують дозволити у квартирах

Встановлене обладнання має стати резервним чи альтернативним джерелом тепла

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У Києві пропонують тимчасово дозволити встановлювати квартири багатоквартирних будинків індивідуальні газові опалювальні прилади. Йдеться про газові конвектори та котли, які могли б стати запасним джерелом тепла при тривалих перебоях із централізованим опаленням.

Петицію із такою пропозицією опублікували на сайті Київської міської ради. Її автор пояснює ініціативу постійними російськими атаками на енергетичну та теплову інфраструктуру: взимку через них мешканці можуть надовго залишитися без опалення.

У петиції йдеться, що відсутність тепла створює побутові проблеми та загрожує житловим будинкам. Зокрема, системи опалення можуть розморозитись, а комунікації – пошкодитися.

Що пропонують змінити

Автор петиції просить розробити та затвердити тимчасовий спрощений порядок узгодження встановлення індивідуального газового обладнання. Він має діяти під час воєнного стану, якщо централізованого опалення немає.

Зокрема, вже газифіковані багатоквартирні будинки пропонують дозволити встановлювати:

парапетні газові котли із закритою камерою згоряння;

турбовані (коаксіальні) газові котли;

газові конвектори.

Цілком відмовлятися від централізованого опалення ініціатива не пропонує. Встановлене обладнання має стати резервним чи альтернативним джерелом тепла. Систему центрального опалення у будинку необхідно зберегти. Коли теплопостачання знову стане стабільним, мешканці мають отримувати цю послугу з урахуванням показань лічильників.

Петиція пропонує тимчасово дозволити індивідуальне газове опалення у квартирах Києва

Узгодження установки хочуть спростити

Автор петиції також пропонує скоротити терміни видачі технічних умов компанією "Київгаз" та відмовитися від надмірних експертиз, якщо дотримано основних вимог безпеки.

Необхідно забезпечити пожежну безпеку, зберегти несучі конструкції будівель та правильно відводити продукти згоряння.

Автор пропонує звернутися до Кабінету міністрів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням тимчасово змінити чинні державні будівельні норми (ДСН) та правила безпеки систем газопостачання.

На думку автора петиції, обмеження, що наразі діють, не дозволяють запровадити такі рішення в окремих квартирах.

Ініціатива передбачає тимчасовий механізм, який дозволить мешканцям газифікованих будинків використовувати індивідуальне газове опалення як резерв, якщо централізоване тепло надовго відключиться.

Як повідомляв "Телеграф", київські ТЕЦ перестали виробляти електроенергію, але продовжують виробляти тепло в режимі теплофікації для подачі тепла. Зупинка виробітку електрики не означає припинення теплопостачання. Однак, тривала відсутність електроенергії може порушити подачу тепла, навіть якщо котли справні. За оцінкою Харченка, якщо російські війська завдадуть ударів по окремих елементах системи теплопостачання, без опалення можуть залишитися 2500–3000 із приблизно 15 тисяч будинків Києва.