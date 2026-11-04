В Киеве придумали альтернативу отключениям отопления: что предлагают разрешить в квартирах

Установленное оборудование должно стать резервным или альтернативным источником тепла

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В Киеве предлагают временно разрешить устанавливать в квартирах многоквартирных домов индивидуальные газовые отопительные приборы. Речь о газовых конвекторах и котлах, которые могли бы стать запасным источником тепла при длительных перебоях с централизованным отоплением.

Петицию с таким предложением опубликовали на сайте Киевского городского совета. Ее автор объясняет инициативу постоянными российскими атаками на энергетическую и тепловую инфраструктуру: зимой из-за них жители могут надолго остаться без отопления.

В петиции говорится, что отсутствие тепла создает бытовые проблемы и угрожает жилым домам. В частности, системы отопления могут разморозиться, а коммуникации – повредиться.

Что предлагают изменить

Автор петиции просит разработать и утвердить временный упрощенный порядок согласования установки индивидуального газового оборудования. Он должен действовать во время военного положения, если централизованного отопления нет.

В частности, в уже газифицированных многоквартирных домах предлагают разрешить устанавливать:

парапетные газовые котлы с закрытой камерой сгорания;

турбированные (коаксиальные) газовые котлы;

газовые конвекторы.

Полностью отказываться от централизованного отопления инициатива не предлагает. Установленное оборудование должно стать резервным или альтернативным источником тепла. Систему центрального отопления в доме необходимо сохранить. Когда теплоснабжение снова станет стабильным, жители должны будут получать эту услугу с учетом показаний счетчиков.

Петиция предлагает временно разрешить индивидуальное газовое отопление в квартирах Киева

Согласование установки хотят упростить

Автор петиции также предлагает сократить сроки выдачи технических условий компанией "Киевгаз" и отказаться от избыточных экспертиз, если соблюдены основные требования безопасности.

Необходимо обеспечить пожарную безопасность, сохранить несущие конструкции зданий и правильно отводить продукты сгорания.

Автор предлагает обратиться в Кабинет министров Украины и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры с просьбой временно изменить действующие государственные строительные нормы (ГСН) и правила безопасности систем газоснабжения.

По мнению автора петиции, действующие ограничения не позволяют внедрить такие решения в отдельных квартирах.

Инициатива предполагает временный механизм, который позволит жителям газифицированных домов использовать индивидуальное газовое отопление как резерв, если централизованное тепло надолго отключится.

Как сообщал "Телеграф", киевские ТЭЦ перестали вырабатывать электроэнергию, но продолжают производить тепло в режиме теплофикации для подачи тепла. Остановка выработки электричества не означает прекращения теплоснабжения. Однако длительное отсутствие электроэнергии может нарушить подачу тепла, даже если котлы исправны. По оценке Харченко, если российские войска нанесут удары по отдельным элементам системы теплоснабжения, без отопления могут остаться 2500–3000 из примерно 15 тысяч домов Киева.