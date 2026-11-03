У Києві пропонують озвучити повітряну тривогу голосом Зеленського: деталі

Автори ідеї вважають, що голос глави держави буде привертати увагу до попередження

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В Києві пропонують повідомляти про початок і відбій повітряної тривоги голосом президента України Володимира Зеленського. Через міську систему оповіщення має звучати його звернення із закликом прямувати до укриття.

Таку пропозицію в петиції на сайті Київської міськради виклав Ігор Лапин. Ініціатори просять звернутися до президента та його Офісу, щоб погодити запис повідомлень за його участю.

Навіщо пропонують змінити озвучення тривоги

Автори петиції зазначають, що голос Зеленського знайомий громадянам із його звернень. На їхню думку, таке озвучення приверне більше уваги до сигналів небезпеки й підкреслить особисту участь керівництва держави в турботі про безпеку людей.

"Голос Президента України добре знайомий громадянам із його звернень. Вважаємо, що записане ним повідомлення із закликом прямувати до укриття може посилити увагу до оповіщення та підкреслити особисту участь керівництва держави в турботі про безпеку людей", – йдеться в петиції.

Мета ініціативи – сприяти єдності громадян навколо Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України під час воєнного стану. На думку авторів, для мешканців і гостей столиці таке оповіщення стане нагадуванням про спільну відповідальність за збереження життя та важливість дотримання рекомендацій цивільного захисту.

Які вимоги висувають до записів і впровадження

Технічні й організаційні питання використання записів у міській системі оповіщення пропонують доручити Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Записи мають охоплювати обидва повідомлення: про початок повітряної тривоги та про її відбій.

"Забезпечити чіткість, розбірливість і стислість повідомлень, відповідність вимогам цивільного захисту та збереження оперативності оповіщення. Використовувати автентичний запис, зроблений за згодою Президента", – зазначено серед вимог петиції.

Збір підписів під зверненням розпочався 2 листопада 2026 року. Щоб Київрада розглянула петицію, її мають підтримати 6 000 осіб.

На момент публікації звернення перебуває на етапі збору голосів: його підтримали 33 людини. До завершення збору підписів залишається 59 днів.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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