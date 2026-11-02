Три основні ТЕЦ Києва припинили виробляти електроенергію: що це означає для світла й тепла

Чи можуть кияни залишитися без тепла

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ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ після російських обстрілів припинили виробництво електроенергії. Наразі станції запускають у режимі теплофікації, щоб забезпечувати столицю теплом.

Київ втратив власну генерацію на трьох основних теплоелектроцентралях. "Телеграф" розповість, як це впливає на енергозабезпечення міста та чи є ризик, що кияни одночасно залишаться без світла й опалення.

Як ТЕЦ працюють для опалення

Про зупинку електрогенерації на трьох столичних станціях повідомили джерела РБК-Україна. Усі три ТЕЦ повторно зазнали пошкоджень під час масованої російської атаки в ніч проти 14 жовтня.

Теплоелектроцентралі виробляють електричну й теплову енергію. Технологія їхнього одночасного виробництва називається когенерацією, однак після пошкоджень станції запускають саме для постачання тепла, пояснив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз вони запускаються саме в цьому режимі теплофікації для постачання тепла", — сказав Олексій Кучеренко.

Різницю між відновленням електрогенерації та теплопостачання раніше пояснювала й Дарницька ТЕЦ. У повідомленні від 5 лютого 2026 року підприємство зазначало, що перспективи часткового відновлення теплопостачання залежать від ремонтних робіт після обстрілів, тоді як виробництво електроенергії повністю зупинили через критичні пошкодження обладнання.

Який масштаб втрати електрогенерації

Київ — найбільший споживач електроенергії в Україні. За оцінками профільних експертів, споживання столиці становить 1–1,2 ГВт, або 12–15% від загальнодержавного показника. Узимку, залежно від температури повітря, навантаження може зрости до 1,8–2 ГВт.

Потужність однієї зі столичних ТЕЦ добре ілюструють показники, оприлюднені "Київтеплоенерго". Під час роботи ТЕЦ-6 її електрична потужність узимку сягала 500 МВт, а в опалювальний сезон вона виробляла до 700 Гкал теплової енергії щогодини.

ТЕЦ-6 забезпечує теплом споживачів Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів.

Які обмеження діють 2 листопада

За інформацією Міністерства енергетики, найскладніша ситуація зі світлом зараз на Дніпропетровщині та Київщині. Через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіонах застосовують аварійні відключення.

Загалом протягом доби нові знеструмлення зафіксували у дев'яти областях. Також у Міненерго повідомили, що за минулий тиждень Росія 94 рази атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори.

За даними НЕК "Укренерго", 2 листопада в частині областей України передбачені погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Вони діють із 06:00 до 23:59.

У ті самі години для промисловості застосовують графіки обмеження потужності. Причиною цих заходів називають наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Чи можуть кияни залишитися без світла й тепла одночасно

Світло та опалення технологічно пов'язані, тому тривалі знеструмлення можуть впливати й на роботу систем теплопостачання. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, для централізованого опалення потрібна електроенергія, яка живить насоси, автоматику, системи керування та допоміжне обладнання. Тому навіть за справних котлів тривала відсутність електрики може порушити подачу тепла.

Найбільший ризик виникає за збігу трьох обставин: значного пошкодження джерела тепла, неможливості переключити споживачів на резервне джерело та тривалої відсутності електроенергії для насосів.

"Вирішальне значення матимуть можливість підтримувати циркуляцію, оперативно змінювати схеми теплопостачання й вчасно захищати мережі від замерзання", — наголосив Геннадій Рябцев.

Тому тривале знеструмлення може призвести до перебоїв із теплом і гарячою водою. Однак пошкодження ТЕЦ не означає автоматичного зникнення світла в усьому Києві, адже столиця отримує електроенергію також з Об'єднаної енергосистеми України.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що столичні станції підготували до опалювального сезону настільки, наскільки це було можливо.

"Вони готові до опалювального сезону, наскільки можуть бути готові. Опалення працюватиме в нормальному режимі, кияни отримають нормальне тепло", — сказав він.

За оцінкою Харченка, якщо російські війська завдадуть ударів по окремих елементах системи теплопостачання, без опалення можуть залишитися 2500–3000 будинків із приблизно 15 тисяч у столиці.

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