Транспортний колапс та відсутність води: як Київ переживає блекаут

Метро працює у штатному режимі

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З вечора вівторка, 3 листопада, у Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Тролейбуси та трамваї частково дублюватимуть автобуси. Ситуація з енергетикою в столиці значно погіршилась.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів: частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

№ 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

№ 4ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

№ 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

№ 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

№ 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. ″Площа Українських Героїв″;

№ 23ТР – вул. Мрії – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

№ 26ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Нивки″;

№ 27ТР – ст. м. ″Почайна″ – залізнична станція ″Київ-Волинський″;

№ 28ТР – просп. Свободи – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа ″Куренівка″;

№ 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

№ 31ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лук’янівська″;

№ 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

№ 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

№ 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

№ 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

№ 37ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

№ 38ТР – ст. м. ″Видубичі″ – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

№ 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. ″Святошин″;

№ 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. ″Либідська″;

№ 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

№ 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

№ 45ТР – ст. м. ″Виставковий центр″ – ст. м. ″Васильківська″;

№ 47ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Мінська″;

№ 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

№ 50ТР – вул. Милославська – ст. м. ″Либідська″.

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

№ 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. ″Старовокзальна″;

№ 3Т – ст. ″Жуля Верна″ – ст. ″Старовокзальна″;

№ 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

№ 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

№ 16Т – Контрактова площа – ст. м. ″Героїв Дніпра″;

№ 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

№ 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

№ 27Т – вул. Милославська – ст. м. ″Позняки″;

№ 28Т – вул. Милославська – ст. м. ″Лісова″;

№ 29Т – ст. м. ″Бориспільська″ – ст. м. ″Лісова″.

У КМДА наголосили, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

"Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі. Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП ″Київський метрополітен″", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Києві зараз

Внаслідок російських атак на енергетику столиця України занурилась в темряву. У більшості районів відсутнє електропостачання та вода. У столиці запроваджено екстрені графіки відключень. Внаслідок цього вже тимчасово призупинили роботу наземного електротранспорту.

"Київводоканал" працює над відновленням водопостачання, однак строки не називаються. Також не відомо на скільки зупинили роботу електротранспорту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає припинення вироблення енергії трьома ТЕЦ в Києві та наскільки це критично.