Індіанка прийшла до влади у США: хто вона і де вже виявився "український слід"

Незвичайна річ у вбранні розкрила історію багаторічного культурного обміну між двома народами

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У США представниця корінного народу Америки перемогла під час виборів губернатора штату Нью-Мексико. Але увагу привернула не лише політична перемога: у образі нової керівниці помітили аксесуар, який пов’язує індіанські громади з Україною.

Йдеться про Деб Хааланд (Deb Haaland), яка здобула перемогу на виборах 3 листопада. Про це пише Indiatimes.

Вона стане першою жінкою з-поміж корінних народів США, обраною губернатором американського штату. Раніше Хааланд обіймала посаду міністра внутрішніх справ в адміністрації Джо Байдена та була членом Палати представників Конгресу США.

Thank you, New Mexico! It is the honor of my lifetime to be elected your 33rd Governor. Tonight, you made history. You chose a future where New Mexico comes first, where working families have a chance to get ahead, and where every New Mexican has a voice. I know the challenges ahead are real. But I also know that New Mexicans have never backed down from a fight — and we are going to tackle these challenges together. Whether you voted for me or not, I will always be your Governor, too. Because this campaign was about all of us, and the future we deserve. Let’s keep New Mexico, New Mexico. Let’s build a brighter future for our families. And let’s get to work. — Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026

На незвичайну деталь у її образі звернув увагу колишній народний депутат України Андрій Лозовий. У публікації в соцмережі він показав фотографію Хааланд і зазначив, що на її шиї знаходиться кокум – традиційна хустка, яка з’явилася у корінних народів Канади завдяки українським переселенцям.

Кокум на шиї жінки нагадує про культурний зв’язок українців та корінних народів

Як українські хустки стали частиною культури індіанців

Як пояснив Лозовий, хустки з’явилися у корінних народів Канади після того, як поряд із ними оселилися перші українські мігранти. Згодом вони поширилися серед багатьох корінних громад Північної Америки.

Йдеться про яскраві хустки з квітковими візерунками, які в Україні нагадують традиційні "бабусині платки". У Канаді їх називають kokum scarves. Слово kokum у мові народу кри означає "бабуся".

Кокум нагадують про культурний зв’язок українців та корінних народів Канади

Історія цього аксесуара пов’язана з українською імміграцією до Канади, яка розпочалася наприкінці ХІХ століття. Переселенці привозили з собою звичний одяг та предмети побуту, а українські жінки обмінювалися хустками із представницями корінних народів. Поступово платки стали частиною культурної традиції місцевих громад.

Сьогодні кокум – не просто елемент одягу, а символ культурного зв’язку між українцями та корінними народами Канади. Цю історію описують канадські ЗМІ та дослідники, які вивчають взаємодію двох громад.

Яку ще прикрасу помітили на губернаторі

Крім хустки, на фотографії Хааланд видно різнокольорову прикрасу з намистин. Воно також нагадує традиційні українські вироби, зокрема кризу – широку бісерну прикрасу, яку надягають на шию.

Бісерна прикраса на Деб Хааланд

Однак підтверджень того, що саме ця прикраса має українське походження, немає. Тому поки що можна говорити лише про візуальну схожість.

Криза. Фото: згенеровано ІІ/"Телеграф"

Таким чином, перемога Деб Хааланд на виборах привернула увагу до несподіваного культурного зв’язку між Україною та корінними народами Північної Америки. Український платок, який понад сто років тому привезли переселенці, згодом став відомою частиною традицій індіанських громад.

Хто така Деб Хааланд

Народилася 2 грудня 1960 року у штаті Арізона.

Є представницею народу лагуна-пуебло.

У 2018 році була обрана до Палати представників США.

2021 року стала міністром внутрішніх справ в адміністрації Джо Байдена – першою представницею корінних народів на цій посаді.

Під час свого перебування на посаді Хааланд зосередилася на племінних відносинах, захисті культурно важливих місць та вирішенні зниклих безвісти та вбитих корінних народів. Її відомство також запровадило заходи щодо захисту територій навколо Національного історичного парку культури Чако, важливого місця споконвічної спадщини. Вона пішла з посади у січні 2025 року після закінчення президентства Байдена. На той час вона вже зарекомендувала себе як один із найвідоміших політичних діячів корінних народів у країні.

Після перемоги на виборах 3 листопада 2026 року стане губернатором Нью-Мексико. До виконання обов’язків вона має розпочати 1 січня 2027 року

Перемога Деб Хааланд на виборах губернатора привернула увагу до її прикрас

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у соцмережах з’явилися забавні меми після перемоги демократів у США.