Вдалося завдяки Меланії. Лубінець назвав найбільшу проблему щодо Олешок

За словами омбудсмена, перша леді США зіграла велику роль в гуманітарній місії

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що було дуже багато форматів, але тільки коли долучалися Меланія Трамп, то все вдалося. У вересні з її боку попросили надати інформацію щодо Олешок.

Про це він повідомив на пресконференції 2 листопада, передає кореспондент "Телеграфу". Найскладніше було контролювати припинення вогню.

Режим тиші — найпроблемніше питання, адже важко було його проконтролювати довго і на великій території. Омбудсмен запропонував поїхати фізично до Олешок і щоб приїхала російська уповноважена Яна Лантратова, щоб режим тиші виконувався. Також були представники США та журналісти.

США запропонували підписати юридичний документ в трьох екземплярах. Це було важко, адже як український омбудсмен може підписати щось з російською стороною. Напрацювали його двома мовами. Українською мовою документ підписав Лубінець, а російською – Лантратова.

"Ми не підписали жодної політичної угоди, визнання окупації", – заявив Лубінець.

Дмитро Лубінець. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Була домовленість з РФ, що фізично будуть присутні громадяни трьох країн: США, України та РФ. Присутність журналістів трьох країн забезпечила виконання гуманітарної місії

За словами уповноваженого ВР з прав людини, народний депутат Давид Арахамія допомагав проводити перемовини з американською стороною.

Раніше "Телеграф" повідомив, що з тимчасово окупованих Олешок вивозили і живих людей, і тіла загиблих.