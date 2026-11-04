Трампа "виселили" до Януковича й Асада: найкращі меми після перемоги демократів у США

У мемах президента США вважають тим, хто пиляє під собою гілку

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На проміжних виборах у США 3 листопада 2026 року демократи сенсаційно перемогли й здобули більшість в обох палатах Конгресу. Поразка республіканців стала приводом для жартів про Дональда Трампа в Україні та за кордоном.

"Телеграф" розповідає, як результати голосування перетворилися на гумористичні сюжети — зібрали найкраще.

Демократи перемогли в оплотах республіканців

Демократи перехопили контроль над Сенатом, здобувши місця від Техасу, Канзасу, Огайо, Північної та Південної Кароліни. Та не перемога демократів стала ключовою для деяких українців, а саме програш Трампа.

У мемі поразку Трампа відокремили від підтримки демократів

Поразка Трампа так підняла настрій декому, що навіть миття в тазику сприймається веселіше, попри проблеми з побутом в Києві.

Киянка пожартувала, що результати виборів підняли їй настрій попри відсутність комунальних послуг

На одному з оприлюднених колажів, Віктор Янукович і Башар Асад спокійно сидять за кухонним столом у типовій пострадянській квартирі, у дверях стоїть Трамп із сумкою та розкладним ліжком – наче приїхав оселятися. "Ростов не гумовий": наголошує підпис до фото, натякаючи, що Трамп може стати черговим президентом у вигнанні, якого прийме РФ.

Трампа жартома відправили шукати місце на кухні поруч із Януковичем та Асадом

"Ало, це Білий дім?": результати виборів — це привід для глузливого "дзвінка" до президентської адміністрації. Згадують і президента Джо Байдена і його загадкову усмішку.

Результати виборів стали приводом для мемного дзвінка до Білого дому

Гілка, яку Трамп пиляє сам

Один із мемів відсилає до подій 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де біля тимчасового пункту дислокації військових сталися сутички. Трампа зобразили підлітком, який сам заліз на паркан і упав.

В іншому відеожарті показали, що результати виборів — наслідки дій самого Трампа: він пиляв гілку, на якій сидить.

Наголосимо, Трамп вже відреагував на результати та заявив, що готовий прийняти результати й співпрацювати з демократами. Проте, ще 1 листопада він обіцяв у разі їхньої перемоги стати "Містером Вето": постійно блокувати ініціативи, щоб змусити опонентів укласти з ним угоду.

Як повідомляв "Телеграф", демократи здобули місця в Сенаті навіть у традиційно республіканських штатах. Для України це означає зміну балансу в Конгресі, але не гарантує негайного перегляду політики адміністрації США.