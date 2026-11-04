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Трампа "виселили" до Януковича й Асада: найкращі меми після перемоги демократів у США

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Поразка республіканців на виборах стала приводом для жартів про Трампа Новина оновлена 04 листопада 2026, 10:58
Поразка республіканців на виборах стала приводом для жартів про Трампа. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У мемах президента США вважають тим, хто пиляє під собою гілку

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На проміжних виборах у США 3 листопада 2026 року демократи сенсаційно перемогли й здобули більшість в обох палатах Конгресу. Поразка республіканців стала приводом для жартів про Дональда Трампа в Україні та за кордоном.

"Телеграф" розповідає, як результати голосування перетворилися на гумористичні сюжети — зібрали найкраще.

Демократи перемогли в оплотах республіканців

Демократи перехопили контроль над Сенатом, здобувши місця від Техасу, Канзасу, Огайо, Північної та Південної Кароліни. Та не перемога демократів стала ключовою для деяких українців, а саме програш Трампа.

Два кадри з чоловіком і написами про байдужість до перемоги демократів та бажання поразки Трампа
У мемі поразку Трампа відокремили від підтримки демократів

Поразка Трампа так підняла настрій декому, що навіть миття в тазику сприймається веселіше, попри проблеми з побутом в Києві.

Допис julia_magerivska про відсутність води, світла й опалення та гарний настрій через поразку Трампа
Киянка пожартувала, що результати виборів підняли їй настрій попри відсутність комунальних послуг

На одному з оприлюднених колажів, Віктор Янукович і Башар Асад спокійно сидять за кухонним столом у типовій пострадянській квартирі, у дверях стоїть Трамп із сумкою та розкладним ліжком – наче приїхав оселятися. "Ростов не гумовий": наголошує підпис до фото, натякаючи, що Трамп може стати черговим президентом у вигнанні, якого прийме РФ.

Колаж із Януковичем та Асадом за столом і Трампом із сумкою та розкладним ліжком у дверях кухні
Трампа жартома відправили шукати місце на кухні поруч із Януковичем та Асадом

"Ало, це Білий дім?": результати виборів — це привід для глузливого "дзвінка" до президентської адміністрації. Згадують і президента Джо Байдена і його загадкову усмішку.

Кіт Том із телефонною слухавкою під табличкою вигаданого міністерства та написом "Ало, це Білий дім?"
Результати виборів стали приводом для мемного дзвінка до Білого дому

Гілка, яку Трамп пиляє сам

Один із мемів відсилає до подій 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де біля тимчасового пункту дислокації військових сталися сутички. Трампа зобразили підлітком, який сам заліз на паркан і упав.

В іншому відеожарті показали, що результати виборів — наслідки дій самого Трампа: він пиляв гілку, на якій сидить.

Наголосимо, Трамп вже відреагував на результати та заявив, що готовий прийняти результати й співпрацювати з демократами. Проте, ще 1 листопада він обіцяв у разі їхньої перемоги стати "Містером Вето": постійно блокувати ініціативи, щоб змусити опонентів укласти з ним угоду.

Як повідомляв "Телеграф", демократи здобули місця в Сенаті навіть у традиційно республіканських штатах. Для України це означає зміну балансу в Конгресі, але не гарантує негайного перегляду політики адміністрації США.

Теги:
#Жарти #Гумор #Вибори США #Дональд Трамп #Меми