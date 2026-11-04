Индеанка пришла ко власти в США: кто она и где уже обнаружился "украинский след"

Необычная вещь в наряде раскрыла историю многолетнего культурного обмена между двумя народами

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В США представительница коренного народа Америки победила на выборах губернатора штата Нью-Мексико. Но внимание привлекла не только политическая победа: в образе новой руководительницы заметили аксессуар, который связывает индейские общины с Украиной.

Речь идет о Деб Хааланд (Deb Haaland), которая одержала победу на выборах 3 ноября. Об этом пишет Indiatimes.

Она станет первой женщиной из числа коренных народов США, избранной губернатором американского штата. Ранее Хааланд занимала должность министра внутренних дел в администрации Джо Байдена и была членом Палаты представителей Конгресса США.

Thank you, New Mexico! It is the honor of my lifetime to be elected your 33rd Governor. Tonight, you made history. You chose a future where New Mexico comes first, where working families have a chance to get ahead, and where every New Mexican has a voice. I know the challenges ahead are real. But I also know that New Mexicans have never backed down from a fight — and we are going to tackle these challenges together. Whether you voted for me or not, I will always be your Governor, too. Because this campaign was about all of us, and the future we deserve. Let’s keep New Mexico, New Mexico. Let’s build a brighter future for our families. And let’s get to work. — Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026

На необычную деталь в ее образе обратил внимание бывший народный депутат Украины Андрей Лозовой. В публикации в соцсети он показал фотографию Хааланд и отметил, что на ее шее находится кокум – традиционный платок, который появился у коренных народов Канады благодаря украинским переселенцам.

Кокум на шее женщины напоминает о культурной связи украинцев и коренных народов

Как украинские платки стали частью культуры индейцев

Как объяснил Лозовой, платки появились у коренных народов Канады после того, как рядом с ними поселились первые украинские мигранты. Со временем они распространились среди многих коренных общин Северной Америки.

Речь идет о ярких платках с цветочными узорами, которые в Украине напоминают традиционные "бабушкины хустки". В Канаде их называют kokum scarves. Слово kokum в языке народа кри означает "бабушка".

Кокум напоминают о культурной связи украинцев и коренных народов Канады

История этого аксессуара связана с украинской иммиграцией в Канаду, которая началась в конце XIX века. Переселенцы привозили с собой привычную одежду и предметы быта, а украинские женщины обменивались платками с представительницами коренных народов. Постепенно хустки стали частью культурной традиции местных общин.

Сегодня кокум – не просто элемент одежды, а символ культурной связи между украинцами и коренными народами Канады. Эту историю описывают канадские СМИ и исследователи, изучающие взаимодействие двух общин.

Какое еще украшение заметили на губернаторе

Помимо платка, на фотографии Хааланд видно разноцветное украшение из бусин. Оно также напоминает традиционные украинские изделия, в частности кризу – широкое бисерное украшение, которое надевают на шею.

Бисерное украшение на Деб Хааланд

Однако подтверждений того, что конкретно это украшение имеет украинское происхождение, нет. Поэтому пока можно говорить лишь о визуальном сходстве.

Криза. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Таким образом, победа Деб Хааланд на выборах привлекла внимание к неожиданной культурной связи между Украиной и коренными народами Северной Америки. Украинская хустка, которую более ста лет назад привезли переселенцы, со временем стала узнаваемой частью традиций индейских общин.

Кто такая Деб Хааланд

Родилась 2 декабря 1960 года в штате Аризона.

Является представительницей народа лагуна-пуэбло.

В 2018 году была избрана в Палату представителей США.

В 2021 году стала министром внутренних дел в администрации Джо Байдена – первой представительницей коренных народов на этой должности.

Во время своего пребывания в должности Хааланд сосредоточилась на племенных отношениях, защите культурно важных мест и разрешении пропавших без вести и убитых коренных народов. Ее ведомство также ввело меры по защите территорий вокруг Национального исторического парка культуры Чако, важного места исконного наследия. Она ушла с поста в январе 2025 года после окончания президентства Байдена. К тому времени она уже зарекомендовала себя как один из самых узнаваемых политических деятелей коренных народов в стране.

После победы на выборах 3 ноября 2026 года станет губернатором Нью-Мексико. К исполнению обязанностей она должна приступить 1 января 2027 года

Победа Деб Хааланд на выборах губернатора привлекла внимание к ее украшениям

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в соцсетях появились забавные мемы после победы демократов в США.