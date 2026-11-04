Що перемога демократів на виборах в США означає для України і не тільки: "Починається нова реальність"

Демократи "беруть" навіть традиційно республіканські штати

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На проміжних виборах до Конгресу США лідирують демократи. У Сенаті вони вже отримали 52 місць проти 40 у республіканців, у Палаті представників — 157 проти 98.

Вибори до Конгресу США — перші результати

Про це свідчать дані NYT. Видання констатує демократичну більшість у Сенаті та "дуже ймовірно" — що такий самий розклад в Палаті представників (понад 95%).

Кандидати від Демократичної партії виграли перегони в оплотах Республіканської партії. Вони отримали місця в Сенаті в Канзасі, Огайо, Північній Кароліні, Південній Кароліні та навіть Техасі (минулого разу демократи перемогли там 94 роки тому).

Американці обирають весь склад Палати представників — 435 депутатів, та також 35 сенаторів. На момент голосування республіканці контролювали обидві палати Конгресу. Результати виборів можуть змінити баланс сил.

Для контролю над Сенатом потрібно здобути 51 місце (за рівного розподілу 50 на 50 вирішальний голос має віцепрезидент Джей Ді Венс від республіканців), над Палатою — 218.

Підрахунок голосів триває, тому говорити про остаточний розподіл місць у Конгресі рано. Демократам необхідно здобути щонайменше три додаткові місця в Палаті представників і чотири — у Сенаті, щоб мати більшість в обох палатах.

Як Трамп реагує на перемогу демократів

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що визнає результати виборів і співпрацюватиме з демократами.

"Ми працюватимемо з демократами і, знаєте, з нетерпінням чекатимемо на співпрацю з ними. Ми, ймовірно, зможемо про щось домовитися", – заявив він.

Проте у соцмережі Truth Social він написав, що якби в виборчих бюлетенях було його власне ім'я, республіканці перемогли б на проміжних виборах до Конгресу з розгромним рахунком.

Що для України означає перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував переконливу перемогу демократів. Він констатував, що у США починається нова реальність та висловив сподівання, що вона буде кращою для України.

"Ой-ой, здається, демократи не те що перемогли, а розірвали ….І значно більше сенаторів забирають і палату з величезною перевагою … По Штатах починається нова реальність, сподіваюсь, краща для України. Єдине що, там вступ в силу нової каденції з січня", — написав він.

Більшість демократів у Палаті представників та Сенаті дає Україні можливість активніше просувати питання допомоги та впливати на дії адміністрації Дональда Трампа. Однак вирішальними залишаються повноваження президента й розподіл голосів у Конгресі.

Для України ця різниця принципова. За оцінкою надзвичайного та повноважного посла України у США та Франції Олега Шамшура, збереження контролю республіканців над Сенатом ускладнило б навіть ухвалення законопроєктів про фінансування України. Однак, вважає він, навіть переконлива перемога демократів не дає підстав очікувати суттєвих змін у політиці нинішньої адміністрації.

"Навіть якщо демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу, ухвалені ними законопроєкти, зокрема щодо фінансування України, майже напевно зустрінуть вето Трампа. Подолати його демократам не вистачить голосів", – пояснив Шамшур.

Значення має і більшість в Палаті представників. За оцінкою дипломата, переконлива перевага дасть новому спікеру більше свободи від вимог лівого крила. Якщо ж більшість буде мінімальною, доведеться домовлятися між фракціями щодо кожного рішення.

Яке реальне значення для України має Конгрес

Попередні рішення про підтримку показують, яке практичне значення має Конгрес для України. За довідкою Дослідницької служби Конгресу, оновленою 13 січня 2025 року, за 2022–2024 фінансові роки законодавці схвалили майже 174,2 млрд доларів додаткових асигнувань у відповідь на війну Росії проти України.

Конгрес також визначав умови використання допомоги: окремий рахунок для прямої фінансової підтримки України, незалежний моніторинг і звітність. Законодавство вимагало звітувати про використання відповідних коштів кожні 45 днів, а комплексний звіт про допомогу оновлювати кожні 90 днів.

Фінансування та нагляд залишаються важелями впливу законодавців на українському напрямку. Водночас ключову роль у формуванні зовнішньої політики, зокрема санкційної, відіграє президент США. Відтак кардинальних змін у ставленні адміністрації до України, ймовірно, не буде до наступних виборів президента США у січні 2029 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо не вірить, що глава Росії Володимир Путін погодиться на будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.