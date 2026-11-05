ПриватБанк расширил возможности Приват24: кому будет полезна новая функция

Клиентам ПриватБанка больше не обязательно переключаться между банковскими приложениями, чтобы проверить счета

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

ПриватБанк запустил открытый банкинг в приложении Приват24 и веб-версии "Приват24 для бизнеса". Теперь клиенты, у которых есть счета в нескольких банках, могут управлять ими через один сервис.

О запуске сообщила пресс-служба ПриватБанка. Функция работает по технологии Open Banking – она позволяет обмениваться финансовыми данными между банками и финансовыми сервисами с согласия пользователя.

Кому пригодится открытый банкинг

Владельцы личных счетов могут просматривать балансы и историю операций в одном приложении. Так проще следить за расходами, не переключаясь между банковскими сервисами. Через Приват24 также можно пополнять карты и переводить деньги с подключенных счетов. Открытый банкинг также позволяет оплачивать покупки без ручного ввода реквизитов.

Физические лица – предприниматели могут пользоваться новой функцией в веб-версии "Приват24 для бизнеса". Она позволяет контролировать операции на бизнес-счетах и проводить платежи. Такой инструмент пригодится предпринимателям, которым нужно следить за операционными расходами в разных банках.

Счета каких банков уже можно подключить

Сейчас в Приват24 можно добавить счета четырех финансовых учреждений:

АО "Универсал Банк", в частности счета monobank

АО "ПУМБ"

АО "А-Банк"

АО "КБ "Глобус""

В веб версии "Приват24 для бизнеса" физические лица – предприниматели могут подключить счета АО "Универсал Банк", в частности monobank.

ПриватБанк работает над расширением перечня. Со временем клиенты смогут добавлять счета других украинских банков, поддерживающих открытый банкинг. Новые возможности будут появляться постепенно – в зависимости от того, как банки и финансовые сервисы будут подключаться к системе.

Важно знать: Почему банки не доплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать

Как добавить счет и управлять доступом

В приложении Приват24

откройте раздел "Все" в верхней части экрана

выберите "Открытый банкинг"

нажмите "Добавить счет"

введите данные счета

Предпринимателям нужно начать в веб-версии "Приват24 для бизнеса": открыть настройки, выбрать "Открытый банкинг" и указать номер счета другого банка. Как объясняет ПриватБанк на странице сервиса, после этого пользователя перенаправят в приложение или на страницу соответствующего финансового учреждения. Там нужно авторизоваться и подтвердить согласие на подключение.

Доступ к счетам предоставляется только после подтверждения клиента. Согласие можно отозвать в любой момент. Пароли и ПИН-коды другим банкам не передаются: пользователь сам управляет доступом к своей финансовой информации.

Как сообщал "Телеграф", ПриватБанк автоматически продлил срок использования пластиковых карт на период военного положения, а клиентам оставил выбор между старой, цифровой и новой картой.