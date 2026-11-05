Самобуд допоміг отримати пів гектара землі в Києві без аукціону: деталі орендної схеми

Компанія скористалася правом власності на невелике СТО, щоб отримати значно більшу територію без земельного аукціону

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Завдяки самобуду у 121 кв.м. компанія ТОВ "Еталон-2021" отримала в оренду на 10 років в 40 разів більшу ділянку землі Києва на вулиці Петра Вершигори. Землю передали в оренду попри попередження юристів. Суд зобов'язав повернути ділянку громаді.

Про те, як вдалось отримати дозвіл на оренду та хто стоїть за компанією "Телеграф" розповів у матеріалі: Пів гектара під АЗС за "собачу будку": як київські чиновники віддали комунальну землю без аукціону

Пів гектара землі у Дніпровському районі планували використати під АЗС — розташування біля транспортної розв'язки дуже вигідне. Компанія зверталась за за містобудівними умовами для АЗС, автомийки, закладу швидкого харчування та паркінгу.

Де розташована ділянка

Як оформили оренду без конкурсу

Землю передавали без конкурсу: право власності на невелику споруду - СТО в 121,1 кв.м - використали як юридичну підставу для оформлення оренди значно більшої території.

Як отримали ділянку. Інфографіка "Телеграфу"

Юристи в грудні 2021 року вказали на кілька проблем. Зокрема, не було потрібної містобудівної документації - плану території, а компанія "Еталон-2021" за статутом взагалі не займалась експлуатацією та розвитком об'єктів транспортної інфраструктури. Саме під цю потребу вони хотіли отримати землю.

Та на зауваження не зважали в Київраді — земельна комісія в лютому 2022 року відхилила їх, а в червні того ж року депутати проголосували "за" виділення ділянки. Документи свідчать — голосували за поданням, яке підписали:

заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп,

колишній директор Департаменту земельних ресурсів Петро Оленич,

його тодішня заступниця Алла Василенко.

Хто підписав подання

Рішення суду щодо ділянки та споруд

Господарський суд Києва вирішив, що оренда ТОВ "Еталон-2021"цієї ділянки незаконна, а нерухомість — самобуд. Окрім того, що земля має повернутись громаді, споруди мають знести.

Як повідомляв "Телеграф", подібні схеми мають назву "туалетні". Йдеться про десятки випадків. Зокрема, оформлення неіснуючих споруд на двох комунальних ділянках біля аеропорту "Жуляни" стало предметом кримінального провадження та судових розглядів.