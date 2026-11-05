Самострой помог получить полгектара земли в Киеве без аукциона: детали арендной схемы

Компания воспользовалась правом собственности на небольшую СТО, чтобы получить значительно большую территорию без земельного аукциона

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Благодаря самострою площадью 121 кв. м компания ООО "Эталон-2021" получила в аренду на 10 лет участок земли в Киеве на улице Петра Вершигора, в 40 раз больший. Землю передали в аренду несмотря на предупреждения юристов. Суд обязал вернуть участок общине.

О том, как удалось получить разрешение на аренду и кто стоит за компанией, "Телеграф" рассказал в материале: Полгектара под АЗС за "собачью будку": как киевские чиновники отдали коммунальную землю без аукциона

Полгектара земли в Днепровском районе планировали использовать под АЗС – расположение рядом с транспортной развязкой очень выгодное. Компания обращалась за градостроительными условиями для АЗС, автомойки, заведения быстрого питания и парковки.

Где расположен участок

Как оформили аренду без конкурса

Землю передавали без конкурса: право собственности на небольшое сооружение – СТО площадью 121,1 кв. м – использовали как юридическое основание для оформления аренды значительно большей территории.

Как получили участок. Инфографика "Телеграфа"

Юристы в декабре 2021 года указали на несколько проблем. В частности, не было необходимой градостроительной документации – плана территории, а компания "Эталон-2021" согласно уставу вообще не занималась эксплуатацией и развитием объектов транспортной инфраструктуры. Именно для этой цели они хотели получить землю.

Но в Киевсовете не приняли во внимание замечания – земельная комиссия в феврале 2022 года отклонила их, а в июне того же года депутаты проголосовали "за" выделение участка. Документы свидетельствуют – голосовали по представлению, которое подписали:

заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп,

бывший директор Департамента земельных ресурсов Петр Оленич,

его тогдашняя заместительница Алла Василенко.

Кто подписал представление

Решение суда по участку и сооружениям

Хозяйственный суд Киева решил, что аренда ООО "Эталон-2021" этого участка незаконна, а недвижимость – самострой. Помимо того, что земля должна вернуться общине, сооружения должны снести.

Как сообщал "Телеграф", подобные схемы называют "туалетными". Речь идет о десятках случаев. В частности, оформление несуществующих сооружений на двух коммунальных участках возле аэропорта "Жуляны" стало предметом уголовного производства и судебных разбирательств.