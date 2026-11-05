Пів гектара під АЗС за "собачу будку": як київські чиновники віддали комунальну землю без аукціону

Розбираємось, хто брав участь у відомій земельній схемі

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Пів гектара землі біля великої транспортної розв'язки в Києві могли перетворитися на прибуткову АЗС з автомийкою та закладом швидкого харчування. І все це приватна компанія отримала без земельного аукціону – завдяки зареєстрованій на неї нерухомості площею лише 121 кв. м.

Попередження юристів Київради про проблеми із законністю проігнорували. Тепер Господарський суд скасував оренду ділянки, але питання відповідальності посадовців, які просували це рішення і поставили свої підписи під поданням, залишається відкритим.

Про те, як в Києві реалізували відому земельну схему, чим це закінчилось і чому ніхто не поніс за це відповідальність, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Важливе:

Київрада передала ТОВ "Еталон-2021" в оренду на 10 років ділянку площею 0,4681 га на вулиці Петра Вершигори. Землю планували використати для будівництва АЗС.

Підставою для отримання землі без аукціону стала нерухомість площею 121,1 кв. м, яка офіційно належить ТОВці. Ця нерухомість приблизно у 40 разів менша за саму ділянку.

Юристи Київради попереджали про проблеми із законністю землевідведення. Ще у грудні 2021 року вони повернули проєкт без погодження.

Ще у грудні 2021 року вони повернули проєкт без погодження. Суд встановив, що н ерухомість була самочинним будівництвом. Компанію зобов'язали повернути ділянку громаді та за власний кошт знести споруди.

Компанію зобов'язали повернути ділянку громаді та за власний кошт знести споруди. До просування землевідведення були залучені посадовці КМДА. Проєкт подавали заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, директор Департаменту земельних ресурсів Петро Оленич та його заступниця Алла Василенко. Оленич нині є обвинуваченим у справі НАБУ.

Коротко про головне: як ласий шматок землі передали ТОВці

Пів гектара землі біля вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі (кадастровий номер 8000000000:66:900:0141) – ласий об'єкт. Ділянка розташована безпосередньо біля великої транспортної розв'язки, де перетинаються інтенсивні транспортні потоки. Поруч проходять широкі магістральні дороги – ідеальне місце для АЗС.

Як виглядає ділянка

Саме такі плани і мав орендар землі – "Еталон-2021". ТОВка зверталась за містобудівними умовами для АЗС, автомийки, закладу швидкого харчування та паркінгу. Але плани, ймовірно, не реалізують.

Господарський суд Києва визнав, що ТОВ "Еталон-2021" незаконно отримала цю ділянку в оренду від Київміськради. Землю передали без конкурсу на особливих умовах, бо компанія офіційно володіє нерухомістю на цьому місці – СТО в 121,1 кв.м. При тому в оренду їм передали землю, яка має площу приблизно в 40 разів більшу.

Як отримали ділянку. Інфографіка "Телеграфу"

Ще у грудні 2021 року Управління правового забезпечення діяльності Київради повернуло проєкт рішення про передачу цієї землі без погодження. Юристи вказали на кілька проблем.

По-перше, до документа не надали детального плану території. Зауваження стосувалося законності передачі комунальної землі під містобудівні потреби без необхідної містобудівної документації.

Зауваження стосувалося законності передачі комунальної землі під містобудівні потреби без необхідної містобудівної документації. По-друге, юристи звернули увагу, що за статутом "Еталон-2021" не займалося експлуатацією, ремонтом та розвитком об'єктів транспортної інфраструктури. Водночас саме для таких потреб компанії збиралися передати землю відповідної категорії.

Крім того, у матеріалах проєкту йшлося про територію вулиць і доріг, а юристи ставили питання щодо визначення її меж та червоних ліній.

Хто підписав подання

Однак зауваження правового управління не стали перешкодою. 9 лютого 2022 року земельна комісія Київради відхилила їх. А вже в червні депутати підтримали передачу ділянки. Голосували за поданням, яке підписали заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, колишній директор Департаменту земельних ресурсів Петро Оленич та його тодішня заступниця Алла Василенко. До цих імен ми ще повернемось далі в тексті.

Землю передавали для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної й транспортної інфраструктури. Фактично ж компанія отримала можливість користуватися великою комунальною ділянкою без конкурентної процедури.

Як насправді виглядає СТО, яким володіє ТОВ "Еталон-2021"

В реєстрі прав на нерухоме майно дійсно зазначено, що ТОВ "Еталон-2021" володіє нерухомістю площею 121,1 кв. м. "Телеграф" вивчив матеріали кримінального провадження 12021100060000638. В ньому йдеться про те, що правоохоронці оглядали ділянку та не виявили там зареєстрованого комплексу СТО з двома додатковими спорудами. Територія була вкрита деревами та рослинністю, а серед них знайшли три недобудовані споруди з сучасних будівельних матеріалів. Дозвільних документів на будівництво СТО слідчі не знайшли.

Дозвільних документів на будівництво СТО не виявлено

Хоча в поданні, яке підписали київські чиновники, йдеться про те, що "земельна ділянка забудована".

"Земельна ділянка забудована", йдеться в поданні

Знімки з космосу також підтверджують – насправді ділянка покрита деревами, а не будівлями.

Знімок ділянки з космосу

І хоча на знімках з космосу цього не видно, на ділянці дійсно є "будівля". Вона більша схожа на самочинно збудований гараж, аніж на СТО. Фотографію цього "СТО" публікувала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова ще у 2022-му. Вона виступала проти передачі землі ТОВці, однак тоді це не допомогло.

Будівля на ділянці. Фото - Facebook Ксенії Семенової

Будівля на ділянці. Фото - Facebook Ксенії Семенової

Господарський суд міста Києва у своєму рішенні наголосив: сама державна реєстрація права власності не робить самочинно збудовану нерухомість законною. Окреме питання, яке мають встановити правоохоронці, яким чином державний реєстратор провів таку реєстрацію. В будь-якому разі наявність такого запису в реєстрі не давала компанії права отримати комунальну землю без аукціону.

Фактично, як зазначено в рішенні, під виглядом обслуговування нерухомості відбулося відведення вільної земельної ділянки для нового будівництва. Для цього законодавство вимагало проведення земельних торгів.

У результаті суд визнав недійсним договір оренди від 16 лютого 2023 року. "Еталон-2021" зобов'язали повернути 0,4681 га територіальній громаді Києва та привести ділянку у придатний для використання стан. Для цього компанія має за власний кошт знести будівлю.

Хто стоїть за "Еталон-2021"

ТОВ "Еталон-2021" зареєстрували в Києві у липні 2018 року. Його засновником, керівником і кінцевим бенефіціаром у реєстрах зазначений Олег Безпалий. Статутний капітал компанії – 10 тис. грн.

Основним видом діяльності підприємства спочатку була оренда та експлуатація нерухомості. Пізніше серед напрямів діяльності з'явилося технічне обслуговування та ремонт автотранспорту.

На Безпалого також були оформлені інші підприємства. Зокрема, "Еталон-2021" пов'язане з ТОВ "Техногруп Нью", яке працює у сфері оптової торгівлі паливом, та ТОВ "Реган-Юг", що займається роздрібною торгівлею пальним.

Саме через ці компанії журналісти виявили цікаве бізнес-оточення власника "Еталон-2021".

У червні 2022 року "КиївВлада" опублікувала матеріал про спробу передачі землі "Еталон-2021" і звернула увагу на зв'язки компанії з бізнес-оточенням Андрія Біби – власника мережі АЗС "БРСМ-Нафта".

Ланцюжок, описаний журналістами, проходив через ТОВ "Техногруп Нью". Засновником цієї компанії було "Еталон-2021", а її керівницею до червня 2023-го – Тетяна Калина. Водночас Калина керувала ще й ТОВ "Стратегічне рішення", кінцевим бенефіціаром якого є Андрій Біба.

Ще один напрямок – ТОВ "Реган-Юг", яке також належить Олегу Безпалому. Раніше компанією володіла Валентина Мельниченко (1930 р. н.) – теща нардепа VIII скликання Олександра Жолобецького (був членом Блока Петра Порошенка). Серед керівників підприємства в різні періоди були дружина Жолобецького Олена та його син Борис.

Такі зв'язки важливі для розуміння бізнес-оточення підприємства, яке отримало майже пів гектара комунальної землі без аукціону.

Оленич – фігурант "Чистого міста". А що з Непопом?

Особливу увагу в цій історії привертає Петро Оленич. Саме він очолював Департамент земельних ресурсів КМДА під час підготовки проєкту передачі землі "Еталон-2021".

У лютому 2025 року НАБУ та САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на викриття корупції в земельній та бюджетній сферах Києва. За версією слідства, учасники схеми знаходили перспективні комунальні ділянки, реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, а потім через міську владу домагалися передачі землі без аукціону нібито для обслуговування цієї нерухомості.

Серед підозрюваних був Петро Оленич. Вищий антикорупційний суд визначив йому заставу в розмірі 15 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО. У березні 2025 року Оленича звільнили з посади заступника голови КМДА. 6 жовтня 2026 року НАБУ та САП повідомили, що справу "Чисте місто" скерували до суду. Оленич є серед обвинувачених.

Питання щодо його ролі в підготовці проєкту оренди ділянки на вул. Вершигори залишається. Так само як і щодо В'ячеслава Непопа, який був серед суб'єктів подання проєкту рішення.

Заступниця Оленича Алла Василенко звільнилася ще у 2021 році, тоді як Непоп продовжує працювати. Він єдиний з підписантів зберіг свою посаду.

Правоохоронці мають встановити, яку саме роль він відігравав у підготовці та просуванні проєкту, чи знав про відсутність законних підстав для передачі землі, чи діяв умисно та чи спричинили його дії шкоду громаді.

Сам факт підписання або подання проєкту ще не означає автоматичної кримінальної відповідальності. Але після рішення господарського суду, який встановив відсутність законних підстав для позаконкурентної передачі землі, правоохоронці мають підстави перевірити дії всіх посадовців, які готували та просували це рішення. І "Телеграф" слідкуватиме за тим, щоб така перевірка відбулася.

Землю в компанії через суд забрали. Але хто відповідатиме за те, що майже пів гектара комунальної території взагалі опинилися в її руках? Адже "Еталон-2021" не міг самостійно ухвалити рішення про передачу ділянки. Для цього знадобилися підписи посадовців, погодження профільних структур і голоси депутатів Київради.

Хто перевіряв нерухомість, яка стала підставою для передачі землі? Чому зауваження правового управління відхилили? І чи розуміли посадовці, що фактично відкривають приватній компанії шлях до отримання цінної міської території без аукціону?

"Телеграф" направив офіційні запити В'ячеславу Непопу, Київській міській прокуратурі, щоб з'ясувати, хто і на яких підставах просував це землевідведення та чи перевірятимуть дії причетних посадовців. На момент публікації відповіді не надійшли.

Повернути землю громаді – важливо. Але цього недостатньо. Якщо посадовці проігнорували попередження юристів і допомогли провести сумнівне рішення, вони також мають відповісти на запитання про свою роль у цій історії. Інакше ця земельна схема в кращому разі закінчиться лише поверненням ділянки, а не встановленням відповідальних за її передачу. Далі буде…