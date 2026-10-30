"Туалетна схема" біля "Жулян": хто фігурує в оформленні двох комунальних ділянок у Києві

У справі про 0,6174 га фігурують документи з реквізитами донецької фірми та компанії Кирила Тарасевича

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Оформлення неіснуючих будівель на двох комунальних ділянках біля аеропорту "Жуляни" стало предметом кримінального провадження та судових розглядів. У ланцюжку операцій фігурують документи з реквізитами ТОВ "АО "ГРОШ ЦЕНА", дві компанії під контролем Кирила Тарасевича та кадастровий підрозділ на Хмельниччині.

Детально читайте в статті "Телеграфа": Будинки-фантоми біля "Жулян": як суди розплутують "туалетні схеми" у Києві

Ідеться про суміжні ділянки за адресами Медова, 6-А та 6-Б загальною площею 0,6174 га. Цей кейс наочно демонструє, як паперові фантоми ледве не позбавили Київ мільйонних активів.

Ділянки на вулиці Медова у Києві

На підставі яких документів зареєстрували будівлі

За матеріалами кримінального провадження № 42022102060000026, первинну реєстрацію неіснуючих споруд провели влітку 2021 року. На незабудованій території зареєстрували право власності на житлові будинки садибного типу та гаражі – загалом чотири об’єкти площею від 16,6 до 26,1 кв. м.

У клопотаннях прокурорів і рішеннях Печерського та Солом’янського районних судів Києва зазначено: підставою для внесення цих об’єктів до Державного реєстру речових прав стали технічні паспорти й довідки з реквізитами ТОВ "АО "ГРОШ ЦЕНА".

Схема використання неіснуючої нерухомості задля отримання землі. Інфографіка "Телеграфу", створена за допомогою ШІ

За даними YouControl, компанія належить Олександру Северіну й працює з 2008 року. Влітку 2015-го вона перереєструвалася з Донецька до Дробишевого, на підконтрольну Україні територію, і додала до профілю послуги з технічної інвентаризації.

Слідчі з’ясовують, чи виготовляли документи працівники цієї фірми, чи для їх оформлення використали підроблені дублікати печаток.

До яких компаній перейшло майно

За версією правоохоронців, неіснуючі об’єкти перевели до статусу нежитлових будівель і двічі перепродали через підставних фізичних осіб. Так хотіли створити видимість добросовісного набуття майна.

Після перепродажів об’єкти внесли до статутних капіталів ТОВ "Девелопмент Естейт" і ТОВ "Голосієво Ріал Естейт". Обидві компанії контролює Кирило Тарасевич – колишній помічник народного депутата VI скликання Володимира Каплієнка.

Як ділянки внесли до кадастру

У січні 2022 року до Державного земельного кадастру внесли відомості про формування ділянок із номерами 8000000000:72:260:0014 та 8000000000:72:260:0015. Це зробили через підрозділ у Хмельницькій області, без погоджень КМДА та рішень Київради.

Тоді підрозділ очолював Василь Василенко. Згодом ДБР зацікавилося його діяльністю через підозру в незаконній передачі земель підставним особам по всій країні.

Реєстрація нерухомості на комунальній землі – основа так званої "туалетної схеми". Вона дає зацікавленим особам підстави претендувати на ділянку в обхід аукціону. Операції із землею на Медовій розглядають у двох паралельних напрямах: кримінальному та господарському.

Що таке "туалетні схеми"

"Туалетні схеми" — це сірий механізм відчуження комунальної землі в обхід аукціону. Для цього на міській ділянці оформлюють право власності на дрібну споруду (вбиральню, сарай чи навіть неіснуючий "фантомний" об'єкт) як на нежитлову будівлю.

Власник цієї споруди отримує законне право поза конкурсом забрати або орендувати під нею значно більшу земельну ділянку. Таким чином земельну ділянку отримують під масштабне будівництво чи комерцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні можуть наживатись на енергетичній кризі. На світлі процвітають мільйонні схеми.