"Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воде и возврате к легким графикам отключений
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Директор Центра исследований энергетики прокомментировал заявление мэра о ПВО и рассказал, что с подстанциями, ТЭЦ и водоснабжением столицы
Киев может вернуться к значительно более коротким отключениям электроэнергии уже через неделю, если ремонтные бригады смогут беспрепятственно восстанавливать поврежденное оборудование. При благоприятном развитии событий ограничения могут занять не более четырех часов или вообще исчезнуть. В то же время ситуация зависит от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
В частности, эксперт прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко об угрозах критической инфраструктуре столицы. Среди прочего городской голова предупредил, что из-за интенсивных российских ударов без надлежащей защиты системами ПВО стабильная работа и даже дальнейшее существование ключевых энергетических объектов оказываются под большим вопросом.
Александр Харченко пояснил, насколько масштабна угроза для энергосистемы Киева, почему столица зависит от высоковольтных подстанций "Укрэнерго" и реально ли восстанавливать их во время атак дронов. Также эксперт рассказал о состоянии киевских ТЭЦ, рисках для водоснабжения и запасах оборудования, которого может начать не хватать уже через несколько месяцев.
Ключевые факты из интервью:
- Киев полностью зависит от подстанций "Укрэнерго", собственной генерации в городе нет.
- Из 235 защищенных объектов ракета уничтожила трансформатор только на одном.
- Через неделю без помех для ремонтников отключения могут сократиться до четырех часов.
- Запасы оборудования для ремонтов могут исчерпаться через пару месяцев.
— Мэр Киева говорит, что без защиты ПВО восстановление и существование ключевых объектов столицы под большим вопросом. Насколько реален масштабный блэкаут в Киеве?
— Сначала объясню, о чем, по моему мнению, идет речь. Сейчас Киев полностью зависит от энергоснабжения с высоковольтных подстанций. Внутренней генерации в городе нет, поэтому альтернативы электричеству от "Укрэнерго" через высоковольтные линии не существует.
Большой вызов в том, что продолжаются постоянные атаки на высоковольтные подстанции. С одной стороны, они показывают, что защита, которую спланировали и построили в "Укрэнерго", работает: из 235 защищенных объектов только на одном ракета уничтожила трансформатор как основное оборудование.
С другой стороны, каждая подстанция – это много незащищенных элементов: несложного оборудования, реле, переключателей, опорных конструкций. Они занимают гектары, ведь территория таких подстанций от 12 до 25 га. А их немного. Чтобы не называть точных цифр, скажу, что действительно ключевых объектов — от пяти до десяти.
Что делают московиты? Они атакуют эти объекты, в том числе ракетами с кассетными зарядами, разрушают оборудование, а затем не дают ремонтировать: постоянно посылают дроны, которые кое-где даже демонстративно кружат над двумя-тремя подстанциями в киевской зоне, не давая вывести людей на работу.
— Что нужно, чтобы вернуть Киев к нормальному состоянию?
— Если бы сейчас дать возможность нормально ремонтировать и работать бригадам, то примерно через неделю Киев можно было бы привести к ситуации, когда ограничения продлятся максимум четыре часа, а может, их и не будет. Такая положительная динамика ощущалась бы ежедневно.
Для этого нужно поддержать объекты так, чтобы бригады могли работать: обеспечить конкретную объектную защиту от дронов, чтобы люди не оставляли площадку на каждую тревогу и каждый сигнал. Сейчас работу блокируют на часы и часы. Это реальный вызов.
В то же время такой вызов мы уже имели. Подобное пытались делать в Криворожском, Днепровском и Одесском регионах в 2024 году. Тогда удалось найти противоядие против этих дронов, и подстанции восстановили, а ремонтные работы продолжались.
— Кличко говорит и об атаках на теплогенерацию и системы водоснабжения. Можем ли мы остаться без воды и света?
— Мэр, к сожалению, преувеличивает сложность или выразился не совсем точно. Объекты водоснабжения сами по себе разрушить непросто и такой угрозы сейчас нет.
— Речь идет именно об энергообеспечении этих объектов, а не о самих сооружениях. Насколько это угрожающе?
— Атаки на объекты теплообеспечения возможны, это реальность, такое может случиться. Но к таким ударам мы готовы гораздо лучше, чем год назад. Удары по водоснабжению тоже возможны, однако Киев непросто оставить без воды. Город имеет не просто дублированную, а тройную систему водоснабжения, а еще бюветы, расположенные по всему Киеву, являющиеся последней линией обороны. Но я абсолютно уверен, что до регулярного использования бюветов дело не дошло.
— Какой ваш прогноз на ближайшее время?
— Если честно, очень зависит от того, что будет с атаками. Если силы ПВО найдут возможность высвободить определенные резервы и лучше защитить ключевые высоковольтные подстанции, которые питают Киев, север Украины, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области, это позволит их ремонтировать. Следует прикрыть определенный набор объектов. От баллистических ракет их, разумеется, защитить невозможно, а вот от дронов вполне реально.
Это нужно сделать сейчас, чтобы Киев и вся северная и северо-восточная части Украины вернулись к нормальному энергообеспечению. Это очень важный критический момент.
— Киевские ТЭЦ почти разрушены и не выдают электроэнергию?
— У них разрушена электрическая часть, потому они не могут генерировать электричество. Они производят тепло, и его подготовили к сезону: тепловая система технически значительно проще электрической.
Электрическая часть, к сожалению, в большом проценте полностью разрушена. Если повезет, то через месяцы и месяцы мы сможем восстановить отдельные элементы. Но это вызов, и непонятно, получится ли вообще.
— То есть Киев теперь более зависимый от внешнего электричества?
— Не более зависимый, а полностью зависит от внешнего энергоснабжения, осуществляемого через высоковольтные линии "Укрэнерго". Именно об этих линиях и подстанциях, которые их обслуживают, мы и говорим.
— Еще год назад были заявления о дефиците запчастей для ремонта энергообъектов. Какая ситуация сейчас?
— Ситуация непростая, если честно. Но резервы оборудования сейчас есть и они активно используются. Минэнерго вместе с европейскими партнерами работает над тем, чтобы ускорить поставки нового оборудования и дополнительных резервов. Но наши резервы не бесконечны, и мы понимаем, что через пару месяцев они будут исчерпаны.
Потому уже сейчас нужно готовить резерв резервов: в феврале или марте может быть реальный дефицит оборудования. Мы, безусловно, накапливали, искали и покупали все необходимое, но европейские партнеры двигаются очень медленно. На что мы рассчитывали в октябре-ноябре, того, скорее всего, не получим даже в марте-апреле. Потому сейчас идет очень интенсивная работа, чтобы ускорить эти процессы с партнерами.