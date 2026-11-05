"Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воде и возврате к легким графикам отключений

Директор Центра исследований энергетики прокомментировал заявление мэра о ПВО и рассказал, что с подстанциями, ТЭЦ и водоснабжением столицы

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Киев может вернуться к значительно более коротким отключениям электроэнергии уже через неделю, если ремонтные бригады смогут беспрепятственно восстанавливать поврежденное оборудование. При благоприятном развитии событий ограничения могут занять не более четырех часов или вообще исчезнуть. В то же время ситуация зависит от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В частности, эксперт прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко об угрозах критической инфраструктуре столицы. Среди прочего городской голова предупредил, что из-за интенсивных российских ударов без надлежащей защиты системами ПВО стабильная работа и даже дальнейшее существование ключевых энергетических объектов оказываются под большим вопросом.

Александр Харченко пояснил, насколько масштабна угроза для энергосистемы Киева, почему столица зависит от высоковольтных подстанций "Укрэнерго" и реально ли восстанавливать их во время атак дронов. Также эксперт рассказал о состоянии киевских ТЭЦ, рисках для водоснабжения и запасах оборудования, которого может начать не хватать уже через несколько месяцев.

Ключевые факты из интервью:

Киев полностью зависит от подстанций "Укрэнерго", собственной генерации в городе нет.

Из 235 защищенных объектов ракета уничтожила трансформатор только на одном.

Через неделю без помех для ремонтников отключения могут сократиться до четырех часов.

Запасы оборудования для ремонтов могут исчерпаться через пару месяцев.

— Мэр Киева говорит, что без защиты ПВО восстановление и существование ключевых объектов столицы под большим вопросом. Насколько реален масштабный блэкаут в Киеве?

— Сначала объясню, о чем, по моему мнению, идет речь. Сейчас Киев полностью зависит от энергоснабжения с высоковольтных подстанций. Внутренней генерации в городе нет, поэтому альтернативы электричеству от "Укрэнерго" через высоковольтные линии не существует.

Большой вызов в том, что продолжаются постоянные атаки на высоковольтные подстанции. С одной стороны, они показывают, что защита, которую спланировали и построили в "Укрэнерго", работает: из 235 защищенных объектов только на одном ракета уничтожила трансформатор как основное оборудование.

С другой стороны, каждая подстанция – это много незащищенных элементов: несложного оборудования, реле, переключателей, опорных конструкций. Они занимают гектары, ведь территория таких подстанций от 12 до 25 га. А их немного. Чтобы не называть точных цифр, скажу, что действительно ключевых объектов — от пяти до десяти.

Что делают московиты? Они атакуют эти объекты, в том числе ракетами с кассетными зарядами, разрушают оборудование, а затем не дают ремонтировать: постоянно посылают дроны, которые кое-где даже демонстративно кружат над двумя-тремя подстанциями в киевской зоне, не давая вывести людей на работу.

— Что нужно, чтобы вернуть Киев к нормальному состоянию?

— Если бы сейчас дать возможность нормально ремонтировать и работать бригадам, то примерно через неделю Киев можно было бы привести к ситуации, когда ограничения продлятся максимум четыре часа, а может, их и не будет. Такая положительная динамика ощущалась бы ежедневно.

Для этого нужно поддержать объекты так, чтобы бригады могли работать: обеспечить конкретную объектную защиту от дронов, чтобы люди не оставляли площадку на каждую тревогу и каждый сигнал. Сейчас работу блокируют на часы и часы. Это реальный вызов.

В то же время такой вызов мы уже имели. Подобное пытались делать в Криворожском, Днепровском и Одесском регионах в 2024 году. Тогда удалось найти противоядие против этих дронов, и подстанции восстановили, а ремонтные работы продолжались.

— Кличко говорит и об атаках на теплогенерацию и системы водоснабжения. Можем ли мы остаться без воды и света?

— Мэр, к сожалению, преувеличивает сложность или выразился не совсем точно. Объекты водоснабжения сами по себе разрушить непросто и такой угрозы сейчас нет.

— Речь идет именно об энергообеспечении этих объектов, а не о самих сооружениях. Насколько это угрожающе?

— Атаки на объекты теплообеспечения возможны, это реальность, такое может случиться. Но к таким ударам мы готовы гораздо лучше, чем год назад. Удары по водоснабжению тоже возможны, однако Киев непросто оставить без воды. Город имеет не просто дублированную, а тройную систему водоснабжения, а еще бюветы, расположенные по всему Киеву, являющиеся последней линией обороны. Но я абсолютно уверен, что до регулярного использования бюветов дело не дошло.

— Какой ваш прогноз на ближайшее время?

— Если честно, очень зависит от того, что будет с атаками. Если силы ПВО найдут возможность высвободить определенные резервы и лучше защитить ключевые высоковольтные подстанции, которые питают Киев, север Украины, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области, это позволит их ремонтировать. Следует прикрыть определенный набор объектов. От баллистических ракет их, разумеется, защитить невозможно, а вот от дронов вполне реально.

Это нужно сделать сейчас, чтобы Киев и вся северная и северо-восточная части Украины вернулись к нормальному энергообеспечению. Это очень важный критический момент.

— Киевские ТЭЦ почти разрушены и не выдают электроэнергию?

— У них разрушена электрическая часть, потому они не могут генерировать электричество. Они производят тепло, и его подготовили к сезону: тепловая система технически значительно проще электрической.

Электрическая часть, к сожалению, в большом проценте полностью разрушена. Если повезет, то через месяцы и месяцы мы сможем восстановить отдельные элементы. Но это вызов, и непонятно, получится ли вообще.

— То есть Киев теперь более зависимый от внешнего электричества?

— Не более зависимый, а полностью зависит от внешнего энергоснабжения, осуществляемого через высоковольтные линии "Укрэнерго". Именно об этих линиях и подстанциях, которые их обслуживают, мы и говорим.

— Еще год назад были заявления о дефиците запчастей для ремонта энергообъектов. Какая ситуация сейчас?

— Ситуация непростая, если честно. Но резервы оборудования сейчас есть и они активно используются. Минэнерго вместе с европейскими партнерами работает над тем, чтобы ускорить поставки нового оборудования и дополнительных резервов. Но наши резервы не бесконечны, и мы понимаем, что через пару месяцев они будут исчерпаны.

Потому уже сейчас нужно готовить резерв резервов: в феврале или марте может быть реальный дефицит оборудования. Мы, безусловно, накапливали, искали и покупали все необходимое, но европейские партнеры двигаются очень медленно. На что мы рассчитывали в октябре-ноябре, того, скорее всего, не получим даже в марте-апреле. Потому сейчас идет очень интенсивная работа, чтобы ускорить эти процессы с партнерами.