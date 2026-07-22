Міні-ТЕЦ не перекриють втрати? В "Укренерго" чесно відповіли щодо готовності до зими

Розподілена генерація зміцнює систему, але є нюанс

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Попри активне будівництво об’єктів відновлювальної енергетики та встановлення міні-ТЕЦ, їхніх нинішніх потужностей поки недостатньо для повної заміни великих електростанцій, зруйнованих російськими атаками.

Про це свідчить відповідь НЕК "Укренерго" на інформаційний запит "Телеграфа". В енергокомпанії нагадали, що українська енергосистема продовжує працювати в умовах постійної загрози нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Навіть попри відновлення частини генеруючих потужностей вони залишаються вразливими до масованих російських ракетно-дронових атак, зокрема із застосуванням балістичного озброєння. Наразі відновлення пошкоджених енергооб'єктів триває. Активно реалізуються проєкти з будівництва розподіленої генерації. Проте, їхніх нинішніх обсягів — поки недостатньо для повної компенсації втраченої потужності великих електростанцій", – зазначили в "Укренерго".

Відповіль Укренерго на запит "Телеграфа"

Навіщо потрібна розподілена генерація та як це виглядає в житті

Після масштабних руйнувань теплової та гідроенергетики одним із ключових напрямів посилення енергосистеми стала розподілена генерація. Це по суті — виробництво електроенергії невеликими станціями (до 20 МВт) безпосередньо біля місць її споживання, наприклад, на дахах заводів чи біля торгових центрів. На відміну від класичних великих електростанцій, тут немає передачі енергії через тисячі кілометрів. Об'єкти розподіленої генерації живлять локальних споживачів. Якщо виникає надлишок, він може спрямовуватися до загальної мережі. Це можуть бути як відновлювальні джерела енергії, так і когенераційні установки.

Когенераційні установки або міні-ТЕЦ одночасно виробляють електроенергію та тепло. Такі об’єкти мають значно меншу потужність, ніж великі ТЕС чи ГЕС, проте вони розміщуються у різних регіонах і є менш залежними від роботи окремих великих енергетичних вузлів.

Принцип роботи: когенераційна установка спалює паливо, виробляючи електроенергію, а тепло, яке зазвичай втрачається, додатково збирає та використовує для опалення або інших потреб. Завдяки цьому з одного джерела палива одночасно отримують і електрику, і теплову енергію.

Когенераційна установка на Київщині/ Фото: Facebook Руслана Кравченка

Такі сучасні установки планували встановити на всіх об’єктах критичної інфраструктури України. На початку 2026 в Україні вже працювали близько 250 таких міні-ТЕЦ. Водночас ще приблизно 200 установок, які були закуплені або передані міжнародними партнерами, не використовувалися через нестачу коштів на підключення та монтаж. Уряд заявив, що для вирішення цієї проблеми було виділено фінансування з резервного фонду та спрощено процедури введення обладнання в експлуатацію.

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