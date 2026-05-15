З медиків знімають бронь? У Раді розповіли, що відбувається насправді

Для роботи цивільних медичних закладів необхідна певна кількість лікарів

Можливе зняття бронювання з частини медиків викликає чимало питань, насамперед: чим можуть бути обумовлені такі зміни та наскільки реальне їхнє втілення. Відповіді "Телеграфу" дало джерело в Комітеті ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За словами співрозмовника, наразі МОЗ не зверталось до Комітету з цією ініціативою. Однак загалом інформування є вимогою, якщо є потреба у внесенні змін до законодавства.

При цьому, за даними джерела, насправді ініціатива Міністерства може бути пов’язана лише з одним — потребою фронту. Тобто якщо там потрібні медики, то їх необхідно звідкільсь взяти, зокрема і зняти бронь із частини працівників у цивільних закладах.

"Міністерство тут не виходить з якимись ініціативами, бо їм захотілося; вони реагують на реальну ситуацію і вимушені приймати ті рішення, які приймають", — підсумовує джерело у розмові із журналістом "Телеграфу"

Водночас нардепка Вікторія Вагнер каже, що вже направила запит до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо цього питання.

"Розумію, що скоріш за все, не вистачає медичних працівників в складі ЗСУ. Але я хотіла б отримати офіційне роз'яснення. На засіданні комітету не розглядалося це питання", — каже народна обраниця.

Що передувало

Під час години запитань до уряду Ляшко заявив, що МОЗ у координації з Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ ухвалює рішення про розбронювання окремих медичних працівників для подальшого залучення до служби.

"Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує на всій території нашої країни", — наголосив Ляшко.

Він наголосив, що бронювання медиків необхідне для стабільної роботи системи охорони здоров’я, зокрема для лікування поранених військових, які проходять допомогу як у спеціалізованих, так і в цивільних лікарнях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві на 40% було збільшено кількість груп оповіщення ТЦК та СП, аби посилити мобілізацію.