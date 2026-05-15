С медиков снимают бронь? В Раде рассказали, что происходит на самом деле

Для работы гражданских медицинских учреждений необходимо определенное количество врачей

Возможное снятие бронирования с части медиков вызывает немало вопросов прежде всего: чем могут быть обусловлены такие изменения и насколько реально их воплощение. Ответы "Телеграфу" дал источник в Комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По словам собеседника, в настоящее время Минздрав не обращался в Комитет по этой инициативе. Однако в целом информирование является требованием, если есть необходимость внесения изменений в законодательство.

При этом, по данным источника, действительно инициатива Министерства может быть связана только с одним — потребностью фронта. То есть, если там нужны медики, то их необходимо откуда-то взять, в том числе и снять бронь с части работников в гражданских учреждениях.

"Министерство здесь не выходит с какими-то инициативами, потому что им захотелось; они реагируют на реальную ситуацию и вынуждены принимать те решения, которые принимают", — заключает источник в разговоре с журналистом "Телеграфа"

В то же время нардепка Виктория Вагнер говорит, что уже направила запрос министру здравоохранения Виктору Ляшко по этому вопросу.

"Понимаю, что, скорее всего, не хватает медицинских работников в составе ВСУ. Но я хотела бы получить официальное разъяснение. На заседании комитета не рассматривался этот вопрос", — говорит народная избранница.

Что предшествовало

Во время часа вопросов к правительству Ляшко заявил, что Минздрав в координации с Минобороны и Командование Медицинских сил ВСУ принимает решение о разбронировании отдельных медицинских работников для дальнейшего привлечения на службу.

"Я, как министр, должен обеспечить предоставление медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается на всей территории нашей страны", — подчеркнул Ляшко.

Он подчеркнул, что бронирование медиков необходимо для стабильной работы системы здравоохранения, в частности, для лечения раненых военных, которые проходят помощь как в специализированных, так и в гражданских больницах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на 40% было увеличено количество групп оповещения ТЦК и СП, чтобы усилить мобилизацию.