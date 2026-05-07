Вік мобілізації в Україні можуть знизити за кілька років? Названо термін

Експерт назвав резерви, з яких можна поповнювати армію

В Україні цілком можуть зменшити мобілізаційний вік, особливо якщо війна триватиме ще не один рік. Однак наразі є резерви та потенціали, які не вичерпані.

Про це "Телеграфу" розповів фундатор "Братства", письменник, драматург Дмитро Корчинський. Детальніше читайте у матеріалі "ТЦК треба роздати зброю, всіх депутатів — на фронт: Корчинський про мобілізацію, розгін Ради і нову війну Путіна".

За його словами, Україна цілком може дійти до сценарію не тільки зниження мобілізаційного віку, а й часткового призову жінок. Однак на найближчі два роки держава має резерви, якими можна перекрити прогалини в ЗСУ.

"У нас ще не вичерпаний потенціал старших вікових категорій і потенціал чоловіків ще далеко не вичерпаний. Є кого мобілізувати. Всі говорять про те, що потрібно посилати на фронт працівників Національної поліції (бодай на ротаційній основі). Це достатньо великий потенціал. Плюс у нас величезна кількість чиновників. Це точно значно більше ніж мільйон", — каже Корчинський.

Він додає, що на утримання чиновників та поліції держава витрачає більше грошей, ніж на утримання ЗСУ. При цьому за час повномасштабної війни чисельність населення значно зменшилась, а кількість чиновників зросла.

"Нам необхідна антибюрократична революція. Треба категорично зменшити чисельність бюрократії в Україні — і це суттєвий потенціал для поповнення ЗСУ і полегшить навантаження на держбюджет. Тобто є звідки черпати", — додає експерт.

За його словами, також треба скасувати дозвіл чоловікам до 21 року виїжджати за кордон. Адже, якщо війна триватиме ще років п’ять, треба буде суттєво зменшувати вік мобілізації. Втім на найближчі два роки, на думку Корчинського, є резерв звідки брати людей в ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що військові назвали професії, з яких треба зняти бронювання.