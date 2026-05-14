Не "ловити", а допомагати: як у Раді пропонують змінити ТЦК та мобілізацію
Зміни необхідні відразу з двох причин
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісної моделі мобілізації". Документ передбачає повну цифровізацію процесів, прозорі правила призову, а також посилення контролю над діями співробітників ТЦК.
Ініціатором став народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський. Згідно з заявами авторів ініціативи, цей законопроект і, відповідно, реформа, необхідні одразу з двох причин — тривалої війни та суспільної вимоги прозорості в системі мобілізації.
Повна цифровізація мобілізації
Законопроєктом пропонується ухвалити Закон України "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації", головна ідея якого полягає в тому, щоб перетворити ТЦК із "силового органу" на сервісну, прозору та підзвітну інституцію.
Передбачається переведення всіх процесів мобілізації в електронний формат. Зокрема, пропонують:
- перевести взаємодію громадян із ТЦК до електронного кабінету військовозобов’язаного;
- зробити вручення повісток виключно онлайн із фіксацією отримання;
- дати українцям постійний доступ до інформації про свій статус — придатність до служби, відстрочення чи перебування у резерві.
Завдяки таким діям, на думку авторів ініціативи, помітно зменшаться і "ручний контакт" та корупція.
Водночас держава гарантує запровадження прозорих правил мобілізації:
- чітких критеріїв призову (за віком, станом, спеціальністю);
- зрозумілої черговості;
- суспільної логіки прийняття рішень.
Контроль за роботою ТЦК
Законопроєкт пропонує посилити контроль за роботою ТЦК та зробити систему більш підзвітною. Тобто хочуть зробити нововведення, що зроблять:
- Усі контакти співробітників ТЦК із військовозобов’язаними повинні фіксуватися на відео.
- Створення незалежного органу, куди можна буде поскаржитися на незаконні дії працівників ТЦК чи порушення під час мобілізації.
- За порушення співробітники ТЦК нестимуть особисту відповідальність.
Також працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не лише здійснюватимуть функції з мобілізації, а ще й:
- консультуватимуть громадян;
- пояснюватимуть права та обов’язки;
- допомагатимуть із документами.
"В результаті зміниться сама філософія роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — не "ловити", а працювати з людьми", — йдеться в пояснювальній записці.
Окремо здійснюватимуться функції з обліку та адміністрування та окремо функції щодо прийняття мобілізаційних рішень. Це, на думку авторів запокопроєкту, дозволить зменшити зловживання у цьому питанні.
У документі вказали, що реалізація законопроєкту, у разі його ухвалення як Закону, не вимагатиме додаткових видатків з Державного бюджету України.
