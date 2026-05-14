Не "ловити", а допомагати: як у Раді пропонують змінити ТЦК та мобілізацію

Зміни необхідні відразу з двох причин

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісної моделі мобілізації". Документ передбачає повну цифровізацію процесів, прозорі правила призову, а також посилення контролю над діями співробітників ТЦК.

Ініціатором став народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський. Згідно з заявами авторів ініціативи, цей законопроект і, відповідно, реформа, необхідні одразу з двох причин — тривалої війни та суспільної вимоги прозорості в системі мобілізації.

Законопроєкт №15236. Скриншот: Верховна Рада

Повна цифровізація мобілізації

Законопроєктом пропонується ухвалити Закон України "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації", головна ідея якого полягає в тому, щоб перетворити ТЦК із "силового органу" на сервісну, прозору та підзвітну інституцію.

Передбачається переведення всіх процесів мобілізації в електронний формат. Зокрема, пропонують:

перевести взаємодію громадян із ТЦК до електронного кабінету військовозобов’язаного;

зробити вручення повісток виключно онлайн із фіксацією отримання;

дати українцям постійний доступ до інформації про свій статус — придатність до служби, відстрочення чи перебування у резерві.

Завдяки таким діям, на думку авторів ініціативи, помітно зменшаться і "ручний контакт" та корупція.

Водночас держава гарантує запровадження прозорих правил мобілізації:

чітких критеріїв призову (за віком, станом, спеціальністю);

зрозумілої черговості;

суспільної логіки прийняття рішень.

Кого в Україні можуть мобілізувати. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Контроль за роботою ТЦК

Законопроєкт пропонує посилити контроль за роботою ТЦК та зробити систему більш підзвітною. Тобто хочуть зробити нововведення, що зроблять:

Усі контакти співробітників ТЦК із військовозобов’язаними повинні фіксуватися на відео.

Створення незалежного органу, куди можна буде поскаржитися на незаконні дії працівників ТЦК чи порушення під час мобілізації.

За порушення співробітники ТЦК нестимуть особисту відповідальність.

Також працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не лише здійснюватимуть функції з мобілізації, а ще й:

консультуватимуть громадян;

пояснюватимуть права та обов’язки;

допомагатимуть із документами.

"В результаті зміниться сама філософія роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — не "ловити", а працювати з людьми", — йдеться в пояснювальній записці.

Що пропонує законопроєкт №15236. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Окремо здійснюватимуться функції з обліку та адміністрування та окремо функції щодо прийняття мобілізаційних рішень. Це, на думку авторів запокопроєкту, дозволить зменшити зловживання у цьому питанні.

У документі вказали, що реалізація законопроєкту, у разі його ухвалення як Закону, не вимагатиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

