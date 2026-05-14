Не "ловити", а допомагати: як у Раді пропонують змінити ТЦК та мобілізацію

Анастасія Мокрик
Проєкт №15236. Фото Колаж "Телеграфу"

Зміни необхідні відразу з двох причин

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісної моделі мобілізації". Документ передбачає повну цифровізацію процесів, прозорі правила призову, а також посилення контролю над діями співробітників ТЦК.

Ініціатором став народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський. Згідно з заявами авторів ініціативи, цей законопроект і, відповідно, реформа, необхідні одразу з двох причин — тривалої війни та суспільної вимоги прозорості в системі мобілізації.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає, що пропонує проєкт і що може змінитися.

Законопроєкт №15236. Скриншот: Верховна Рада

Повна цифровізація мобілізації

Законопроєктом пропонується ухвалити Закон України "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації", головна ідея якого полягає в тому, щоб перетворити ТЦК із "силового органу" на сервісну, прозору та підзвітну інституцію.

Передбачається переведення всіх процесів мобілізації в електронний формат. Зокрема, пропонують:

  • перевести взаємодію громадян із ТЦК до електронного кабінету військовозобов’язаного;
  • зробити вручення повісток виключно онлайн із фіксацією отримання;
  • дати українцям постійний доступ до інформації про свій статус — придатність до служби, відстрочення чи перебування у резерві.

Завдяки таким діям, на думку авторів ініціативи, помітно зменшаться і "ручний контакт" та корупція.

Водночас держава гарантує запровадження прозорих правил мобілізації:

  • чітких критеріїв призову (за віком, станом, спеціальністю);
  • зрозумілої черговості;
  • суспільної логіки прийняття рішень.
Кого в Україні можуть мобілізувати. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Контроль за роботою ТЦК

Законопроєкт пропонує посилити контроль за роботою ТЦК та зробити систему більш підзвітною. Тобто хочуть зробити нововведення, що зроблять:

  • Усі контакти співробітників ТЦК із військовозобов’язаними повинні фіксуватися на відео.
  • Створення незалежного органу, куди можна буде поскаржитися на незаконні дії працівників ТЦК чи порушення під час мобілізації.
  • За порушення співробітники ТЦК нестимуть особисту відповідальність.

Також працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не лише здійснюватимуть функції з мобілізації, а ще й:

  • консультуватимуть громадян;
  • пояснюватимуть права та обов’язки;
  • допомагатимуть із документами.

"В результаті зміниться сама філософія роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — не "ловити", а працювати з людьми", — йдеться в пояснювальній записці.

Що пропонує законопроєкт №15236. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Окремо здійснюватимуться функції з обліку та адміністрування та окремо функції щодо прийняття мобілізаційних рішень. Це, на думку авторів запокопроєкту, дозволить зменшити зловживання у цьому питанні.

У документі вказали, що реалізація законопроєкту, у разі його ухвалення як Закону, не вимагатиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

