Мобілізація вдома, в транспорті та на роботі. У Києві різко збільшили кількість працівників ТЦК

Влада посилює систему оповіщення військовозобов’язаних

За останні три-чотири місяці в Києві посилилися мобілізаційні заходи. Приблизно на 40% збільшено кількість груп оповіщення ТЦК і СП.

Про це у п’ятницю, 14 травня, сказав в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

"За останній час кількість груп оповіщення збільшено. Збільшено штатну кількість людей у групах оповіщення. Усе це відбувається, тому що є вимога щодо посилення мобілізаційних заходів", — зазначив Кравченко.

Також він додав, що у 2025 році було розформовано роти охорони у ТЦК, а на базі цього було створено взвод охорони та взвод оповіщення.

Кравченко каже, що мобілізація людей відбувається також за місцем проживання та роботи.

"560 Постанова дає право перевіряти громадський транспорт, квартири та місця роботи", — пояснив заступник начальника Київського ТЦК.

У травні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив ухвалою №560 "Порядок проведення призову громадян на військову службу з мобілізації, на особливий період". Воно визначає:

порядок оповіщення військовозобов’язаних та резервістів;

порядок їх прибуття до ТЦК та СП;

процедуру перевірки військово-облікових документів громадян;

порядок уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів;

процедуру внесення відповідних змін до військово-облікових документів.

Постанова КМУ №560. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нового з мобілізації планують у Раді.