"Я не бачив" — не спрацює: як в Україні розсилатимуть електронні повістки та що буде за ігнорування

На електронний кабінет призовника надсилатимуть повістку-повідомлення про явку до військкомату

У новому законопроєкті про мобілізацію, який було внесено до Ради, є пункт про повістки в електронному форматі. Такі повідомлення можуть почати розсилати громадянам, якщо проєкт закону буде прийнято. Проігнорувати такі повістки чоловікам не вдасться, бо за це буде передбачено покарання.

Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна. За її словами, кожному чоловікові необхідно буде зареєструвати електронний кабінет призовника, куди й надходитимуть повістки.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі й зазначає свою електронну адресу і номер телефону. В цілому у нас електронна адреса і номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає якихось ідентифікуючих ознак. Але, відповідно до проєкту закону, в такому випадку людина несе всю відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в такому кабінеті. І на електронний кабінет призовника будуть надсилати повістку-сповіщення про явку до військкомату", — пояснює фахівець.

Вона наголосила, що це відбуватиметься за аналогією, як зараз, у країні працює електронний суд. Тобто на електронну адресу адвоката чи фізичної особи приходять ті, чи інші рішення. Якщо повідомлення потрапило до спаму або людина з якихось причин не побачила листа, з нього не знімається за відповідальність.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", чи "не читав пошту" не спрацюють. Оскільки ви маєте подати вашу чинну реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону. І буде вважатися, що ви належним чином повідомлені про обов'язок з'явитись до військкомату", – підсумувала Катерина Аніщенко.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.

Нагадаємо, у вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з категорій громадян знову може отримати відстрочку від призову. Йдеться про аспірантів-контрактників.