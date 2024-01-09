"Я не видел" - не сработает: как в Украине будут рассылать электронные повестки и что будет за игнорирование

На электронный кабинет призывника будут присылать повестку-уведомление о явке в военкомат

В новом законопроекте о мобилизации, который был внесен в Раду, есть пункт о повестках в электронном формате. Такие уведомления могут начать рассылать гражданам, если проект закона будет в итоге принят. Проигнорировать такие повестки мужчинам не удастся, потому как за это будет предусмотрено наказание.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко в комментарии РБК-Украина. По ее словам, каждому мужчине необходимо будет зарегистрировать электронный кабинет призывника, куда и будут приходить повестки.

"По сути человек регистрируется в едином реестре и отмечает свой электронный адрес и номер телефона. В целом у нас электронный адрес и номер телефона не присваиваются гражданам по паспорту, нет каких-либо идентифицирующих признаков. Но, согласно проекту закона, в таком случае человек несет всю ответственность за предоставление достоверной информации, когда регистрируется в таком кабинете. И на электронный кабинет призывника будут присылать повестку-уведомление о явке в военкомат", – объясняет специалист.

Она подчеркнула, что это будет происходить по аналогии, как сейчас, в стране работает электронный суд. То есть, на электронный адрес адвоката или физического лица приходят те или иные решения. Если уведомление попало в спам или человек по каким-то причинам не увидел письмо, с него не снимается за ответственность.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают. Поскольку вы должны предоставить ваш действующий реальный электронный адрес, ваш реальный номер телефона. И будет считаться, что вы должным образом проинформированы об обязанности явиться в военкомат", – подытожила Катерина Анищенко.

Следует отметить, что Владимир Зеленский ответил, почему в Украине изменяют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.

Напомним, во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации.

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