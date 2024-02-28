Бронь від мобілізації: нардеп звернув увагу на дві правки в новому законопроєкті

Чи буде бронювання від мобілізації за гроші

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, які поправки щодо бронювання та звільнення від мобілізації за гроші внесли до мобілізаційного законопроєкту №10449. Але не факт, що ці правки приймуть та проголосують.

Про це він написав у своєму Телеграмі. За його словами, є поправка №1805 від групи "Відновлення".

"Звільнення від мобілізації, якщо сплачують щомісячний податок у якості військового збору за відстрочку від призову в розмірі середньої заробітної плати", — написав нардеп.

Правки щодо мобілізації. Фото - Ярослав Железняк

Він також сказав, що є й інший підхід, від колеги з коаліції у правці №2020. Це стосується бронювання за 10% від заробітної плати на ЗСУ.

Правки щодо мобілізації. Фото - Ярослав Железняк

Нардеп зауважив, що цей підхід не звучав і, на його думку, він є особистою ініціативою автора.

"Памʼятаєте ж, що подані правки ще точно не означає, що будуть прийняті? Але, думаю, задум зрозумілий", – додав депутат.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.

Про це глава держави сказав під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що мобілізація в Україні продовжується з перших днів повномасштабної війни. Змін до закону хочуть військові та Міністерство оборони.

Нагадаємо, у вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з категорій громадян знову може отримати відстрочку від призову. Йдеться про аспірантів-контрактників