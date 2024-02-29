Мобілізація продовжується: чого чекати українцям з 1 березня 2024 року

Військовозобов’язані громадяни можуть бути призвані до армії на початку весни

З 1 березня 2024 року жодних змін до процесу проведення мобілізації не внесено, адже у Раді поки що не затвердили новий порядок. Військовозобов’язані чоловіки, як і раніше, можуть отримати повістку для уточнення даних та проходження військово-лікувальної комісії (ВЛК).

Мобілізаційне розпорядження (тобто безпосередньо призов до армії) видається лише тим, хто був визнаний придатним до несення служби. "Телеграф" нагадує, кого можуть призвати до лав Збройних сил України (ЗСУ) з 1 березня.

Кого можуть мобілізувати

Загальна мобілізація продовжується, а це означає, що чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручити повістку. Перша зазвичай пов’язана з необхідністю уточнити дані. На цьому етапі можна дізнатися, чи є право на відстрочку.

З 1 березня 2024 року в Україні можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є деякі нюанси:

від 27 до 60 років призивають громадян, які не мають досвіду служби в армії;

від 18 до 27 років можуть призивати чоловіків із досвідом військової служби.

Якщо громадянину не виповнилося 27 років, він також може піти служити до ЗСУ. Але це відбувається виключно з його ініціативи, добровільно.

Отримання повістки не дорівнює відправленню на фронт

Начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо розповів, що мобілізованих одразу не відправляють на передову. Спочатку вони навчаються не менш як місяць. Лише після цього їх направляють до військових частин.

З літа 2023 року чоловіків без досвіду на передову не відправляють. Тому кожен мобілізований має пройти навчання. Його спрямовують на ту спеціальність, у якій є потреба на момент призову.

Раніше "Телеграф" інформував, якій категорії чоловіків не можна вручати повістки на вулиці. Подробиці розповів представник Сухопутних військ ЗСУ.