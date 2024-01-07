Отримати повістку на вулиці можуть всі, крім однієї категорії чоловіків: про кого йдеться

До вас питань не буде

В Україні триває загальна мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків, які можуть отримати повістки у громадських місцях, на роботі чи навіть вдома. Проте одна категорія осіб не входить до переліку тих, кому представники ТЦК та СП можуть дати повістку на вулиці.

Йдеться про тих військовозобовʼязаних громадян, які мають з собою облікові документи та уточнили дані у ТЦК. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

Річ у тім, що найпоширеніша повістка, яку виписують на вулиці, — та, яка передбачає запрошення на оновлення даних у ТЦК. Також Фітьо наголосив, що повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

"Якщо у вас є із собою документи (які засвідчують особу — ред.) та військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік", – пояснив Володимир Фітьо.

Перша повістка, як наголосив він, передбачає уточнення облікових даних, а не відправку на фронту. Після оновлення даних чоловік проходитиме медичний огляд.

"Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру", – каже представник ЗСУ.

За словами Фітьо, навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу.

"Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, зокрема й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка – це не відправлення на війну", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня. Такі терміни висловив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше, за його словами, це зробити неможливо.

Також раніше "Телеграф" розбирався в тому, чи вважається заповнена "на колінці" повістка підробкою. Деталі роз'яснив адвокат.