Зеленський пояснив, навіщо потрібно змінювати закон про мобілізацію в Україні

Треба аудит, аби сказати скільки потрібно змін

Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.

Про це глава держави сказав під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що мобілізація в Україні продовжується з перших днів повномасштабної війни. Змін до закону хочуть військові та Міністерство оборони.

"Вони (зміни — ред.) пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не відповідає реаліям війни", — пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що це ніяка не реформа, а додаткові норми до закону, який діє в Україні і у час війни, а також в будь-якій державі. Окрім цього, він наголосив, що треба аудит, аби сказати скільки потрібно змін, а також знати цифри людей, яких треба мобілізувати.

"Дуже важливо подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим треба навести порядок", — підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський вже розповідав про питання мобілізації. У суботу, 17 лютого, на пресконференції у Мюнхені президент сказав, у чому складність мобілізації. За його словами, вона має буди перш за все справедливої, але це не можливо без ротації військових.

Зеленський зауважив, що треба замінити людей, які втомлені на фронті фізично та їм час відновитися. Саме тому мобілізація і ротація військових пов'язані, і це ускладнює ситуацію.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня. Такі терміни висловив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше, за його словами, це зробити неможливо.