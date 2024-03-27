За неявку до ТЦК: лише в одній області України розшукують вже десятки тисяч ухилянтів

Поліція має право примусово доставляти людей, які є в базі "Оберіг", до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Згідно з реєстром "Оберіг", куди занесена інформація про 90% військовозобов’язаних, в Івано-Франківській області у розшуку близько 40 тисяч осіб за неявку до ТЦК.

Про це розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковник Роман Боднар. Подробицями він поділився в інтерв’ю газеті Західний кур’єр.

За його словами, людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову.

"Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато. Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб", — розповів військовий.

Роман Боднар додав, що зараз працівники ТЦК використовують відеофіксацію за допомогою бодікамер, відбувається складання протоколу про відмову від підписання і так далі.

"Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися", – наголосив Роман Боднар.

Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Раніше "Телеграф" повідомив, чи законно оголошувати у розшук ухилянтів.