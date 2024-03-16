Довели? У справі самогубства ухилянта у Хусті з’явилися нові подробиці

Дівчина заявляє про неправомірні дії службовців ТЦК

У ТЦК та СП у місті Хуст проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства. Чоловіка затримали прикордонники на кордоні під час спроби незаконного перетину 13 березня.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування. Але пізніше дівчина чоловіка заявила, що він хотів накласти на себе руки через нібито сильні побої від працівників ТЦК.

Наразі відомо, зі слів відомства, що після затримання чоловіка представники ДПСУ доставили до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках", — розповіли у пресслужбі.

Військовослужбовці викликали поліцію та карету швидкої допомоги. Вони надали постраждалому невідкладну домедичну допомогу. Потім медики доставили чоловіка до Хустської міської лікарні, де зафіксували спробу суїциду.

Згодом дівчина постраждалого повідомила, що прикордонники викрали його з готелю у Виноградові. Звідти його повезли до пункту пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною. За словами дівчини, там чоловіка почали звинувачувати в намаганні перетнути кордон.

Вона також додала, що у чоловіка забрали телефон, документи та гроші. Згодом його нібито забрали в ТЦК в Іршаві, а звідти — в ТЦК міста Хуст. А потім, за словами його дівчини, вона дізналась, що він потрапив у реанімацію міської лікарні.

"Та від безвиході та болю людину довели до спроби самогубства, лише після цього його відвезли до лікарні", — заявила вона.

Сам же чоловік стверджує, що поліція бачила, як його били працівники ТЦК, утім його дівчині сказали, що не можуть зайти в приміщення військкомату і протидіяти цьому.

Наразі за даним фактом проводиться службова перевірка.

Раніше "Телеграф" писав, що хуліганам, які здійснили напад із сокирою на працівників ТЦК на Буковині обрали запобіжний захід.