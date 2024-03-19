"Бригади самі повинні шукати ухилянтів": заява військового призвела до масштабної дискусії у мережі

Тема мобілізації останнім часом стала особливо чутливою

Єдиний спосіб виправити ситуацію з мобілізацією в Україні полягає в тому, щоб дозволити бойовим бригадам самостійно шукати ухилянтів, вважає боєць "Азова". Цим він викликав хвилю хейту у мережі.

Таку думку висловив заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук (позивний "Мольфар") у своєму X, після чого його засипали потоком гнівних коментарів.

"Все просто, бригада отримує списки до ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади набагато більше зацікавлені у поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", — каже він.

При цьому нацгвардієць висловив думку, що якщо таке завдання буде поставлене бригадній роті розвідки, то з їх рівнем підготовки та оснащення буде близько сотні людей на місяць. Також він додав, що серед новобранців будуть не "старі діди", а "добірні воїни, які весь цей час тікали від поранених ветеранів, які служать у ТЦК".

Примітно, що користувачам мережі такі радикальні заходи не сподобалися і вони не соромлячись висловили все, що думають з приводу таких ідей.

Хоча знайшлися й ті, хто заступився за військового.

Після цього "Мольфар" наголосив, що негативна реакція на його повідомлення дуже добре показує, як росіяни розгойдують в Україні тему мобілізації.

Як повідомлялося раніше, військовий медик та розвідниця Ярина Чорногуз днями заявила, що жінкам теж потрібно йти на фронт, після чого в мережі почалися бурхливі суперечки.