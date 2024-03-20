Ухилянтів оголошуватимуть у розшук за новим законом: названо умову

Наразі ця пропозиція на стадії розгляду

В Україні продовжується робота над законопроєктом про посилення мобілізації. У ньому може з’явитися норма, відповідно до якої ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з’явилися в ТЦК, подаватимуть в розшук.

Крім цього, планується збільшити штрафи та посилити адміністративну відповідальність за ухилення від мобілізації. Про це розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку – цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд… Я впевнений в тому, що фахово депутати правоохоронного комітету (це не комітет нацбезпеки) будуть розглядати відповідні пропозиції", – зазначив він.

За його словами, це може статися лише після того, як законопроєкт про мобілізацію пройде комітет нацбезпеки та сесійну залу Верховної Ради. Саме тоді стане зрозумілим формат, навколо якого будуватимуться відповідні пропозиції щодо КУпАП чи Кримінального кодексу, резюмував Вадим Івченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще норми можуть з’явитись у законопроєкті про мобілізацію. Серед них — штрафи до 300 тисяч гривень, позбавлення прав водія та права вести діяльність як ФОП та інші жорсткі заходи.