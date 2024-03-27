За неявку в ТЦК: только в одной области Украины разыскивают уже десятки тысяч уклонистов

Полиция имеет право принудительно доставлять людей, находящихся в базе "Оберіг", в ТЦК в порядке административного задержания.

Согласно реестру "Оберіг", куда занесена информация о 90% военнообязанных, в Ивано-Франковской области в розыске находится около 40 тысяч человек. Занесены они туда за неявку в ТЦК.

Об этом рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы полковник Роман Боднар. Подробностями он поделился в интервью газете Західний кур’єр.

По его словам, человек попадает в эту базу, если проигнорировал повестку, не стал на учет или иным способом уклонился от призыва.

"Таких лиц на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберіг" и сразу принудительно доставили в ТЦК, потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много. В ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом", — рассказал военный.

Роман Боднар добавил, что сейчас работники ТЦК используют видеофиксацию и работают с помощью бодикамер, происходит составление протокола об отказе от подписания и так далее.

"Мы имеем право извещать человека любым доступным путем в любом месте: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", — подчеркнул Роман Боднар.

Он также добавил, что полиция имеет право принудительно доставлять находящихся в этой базе людей в ТЦК в порядке административного задержания.

Ранее "Телеграф" сообщил, законно ли объявлять в розыск уклонистов.