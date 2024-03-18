Був під "Гідазепамом"? ТЦК розповіло нові подробиці спроби скоєння суїциду ухилянтом у Хусті

Жодної фізичної сили до громадянина не вживалося

У суботу, 16 березні, мережею почали поширювати інформацію про спробу скоєння суїциду ухилянтом у ТЦК міста Хуст. Тоді дівчина затриманого також обвинуватила співробітників у побитті хлопця та перевищенні повноважень.

Наразі Закарпатське ОТЦК та СП прокоментувало цю подію, зауваживши, що жодної фізичної сили до громадянина не вживалося. Також центр комплектування зауважив, що ухилянт ймовірно був під наркотичним впливом.

Зі слів співробітників, Хабарова Євгенія затримали прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону і направили до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Затриманий не був задоволений цим місцем, тому вимагав переводу до міста Хуст, що співробітники і зробили.

На новому місці затриманий поводив себе неадекватно і близько о пів на четверту намагався скоїти суїцид.

"Черговий роти, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові", — пише відомство.

Після госпіталізації, медики зафіксували, що чоловік був в істеричному стані. За словами лікарів, такий стан могло викликати вживанням наркотичних препаратів або речовин.

"Згодом, у спідній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10", — додає ТЦК.

Відомство зазначило, що усі рани, які є на тілі ухилянта, він міг заподіяти собі сам у результати наркотичного сп’яніння.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині засудили ухилянта, який хотів красиво відкосити від служби.