Понад 2 млн гривень: у Запоріжжі вирішили крупно витратитися на звалища

За цю космічну суму має бути ліквідовано 927,2 тонни сміттєзвалищ

У прифронтовому місті виділили понад 2 млн. гривень на послуги благоустрою. Йдеться про ліквідацію звалищ в одному із районів.

Ця інформація була опублікована на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro. Там зазначено, що для проведення цієї процедури потрібно трохи більше 2 млн. гривень.

"Закупівлю послуг з благоустрою населених пунктів: ліквідацію стихійних звалищ необхідно провести з метою запобігання негативному впливу на довкілля та ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ на території Дніпровського району", — йдеться в обґрунтуванні закупівлі.

Бюджет більш ніж у 2 млн. грн дозволить, як зазначається, утилізувати 927,2 тонни сміттєзвалищ. В описі закупівлі зазначено, що таке рішення ухвалено на вимогу Державної екологічної інспекції Південного округу. Там зазначили, що сміття можна буде утилізувати на кількох звалищах:

поблизу вул. Військової та річки Верхня Хортиця,

на вул. Зачиняєва, 150,

в урочищі Вирва.

Нагадаємо, раніше державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відреагувала на запит "Телеграфа" щодо закупівлі ворожого софту.