Больше 2 млн гривен: в Запорожье решили крупно потратиться на свалки

За эту космическую сумму должно быть ликвидировано 927,2 тонны свалок мусора

В прифронтовом городе выделили более 2 млн гривен на услуги благоустройства. Речь идет о ликвидации свалок в одном из районов.

Данная информация была опубликована официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro. Там указано, что для проведения этой процедуры требуется чуть больше 2 млн гривен.

"Закупку услуг по благоустройству населенных пунктов: ликвидация стихийных свалок необходимо провести с целью предупреждения негативного влияния на окружающую среду и ликвидации несанкционированных и неконтролируемых свалок на территории Днепровского района", — говорится в обосновании закупки.

Бюджет в более чем 2 млн. грн позволит, как отмечается, утилизировать 927,2 тонны свалок мусора. В описании закупки указано, что такое решение принято по требованию Государственной экологической инспекции Южного округа. Там отметили, что мусор можно будет утилизировать на нескольких свалках:

вблизи ул. Воиновой и реки Верхняя Хортица,

по ул. Зачиняева, 150,

в урочище Вырва.

Напомним, ранее государственная служба специальной связи и защиты информации отреагировала на запрос "Телеграфа" о закупке вражеского софта.