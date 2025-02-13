В Запоріжжі витратять майже півтора мільйона на постери та банери

Запорізький "Градпроект" витратить значну суму на рекламні постери

Комунальне підприємство "Градпроект" у Запорізькій області планує витратити значну суму на друк рекламних матеріалів.

Відповідний тендер опубліковано на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Згідно з тендерною документацією, йдеться про друк таких матеріалів:

постери для білбордів розміром 3 х 6 м;

постери для сітілайтів розміром 1,2 х 1,8 м;

банери форматом 3 х 6 м;

банери беклайти форматом 3 х 4 м.

Загалом планується замовити послуги з друку рекламних матеріалів на суму 1 237 962,90 грн з ПДВ. Мінімальний крок пониження ціни становить 12 379,63 грн. Кінцевий термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг згідно з тендерною документацією — до 31 грудня 2025 року включно.

Комунальне підприємство "Градпроект" є важливим суб'єктом у сфері будівництва та розвитку інфраструктури у Запоріжжі. Зазначена закупівля спрямована на покращення рекламних можливостей підприємства та підвищення його видимості серед мешканців та гостей міста.

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