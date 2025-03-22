Київ накрили смог та сморід. Де найгірша ситуація з якістю повітря 22 березня (карта)

Киянам радять не відкривати вікна

Якість повітря у Києві зранку у суботу, 22 березня, погіршилася. Така ситуація виникла у кількох районах.

Дарницький район

Про ситуацію в Дарницькому районі повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ". Там опублікували фото — навіть візуально можна побачити, що повітря непрозоре.

"Жахлива якість повітря у Дарницькому районі. Сморід дуже сильний, дихати немає чим. Вікна краще не відкривайте", — йдеться у повідомленні.

Зниження якості повітря в Дарницькому районі підтверджують й дані сайту SaveEcoBot. Станом на 7:00 22 березня індекс якості повітря (AQI) помітно погіршився. Зокрема на вулиці Архітектора Вербицького, 26 рівень забрудненості повітря шкідливий — 171 PM2.5.

Дніпровський район

Також погіршилася якість повітря у Дніпровському районі. За адресою Харківське шосе, 7/1 вона оцінюється у 162 PM2.5.

Де найвищий рівень забруднення повітря у Києві

Станом на 7:00 22 березня дуже шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря зафіксовано у Святошинському районі. На вулиці Булгакова воно погіршилося до 216 PM2.5.

Чому забруднюється повітря

Частинки PM2.5 — це будь-які тверді об’єкти, діаметр яких не перевищує 2,5 мікрометра. Вони знаходяться в повітрі та здатні потрапляти у дихальні шляхи.

Це може бути звичайний пил, пилок рослин або частинки, що містяться у вихлопних газах. Ситуацію може погіршувати те, що з настанням теплої погоди жителі приватного сектору та сіл спалюють сміття та суху рослинність. Також великий вплив на чистоту повітря дає транспорт.

Як повідомляв "Телеграф", на вихідних в Україну повертається тепло. Місцями повітря прогріється до +20 градусів.