Закупівля мін для фронту викликала критику Антикорупційної ради. Що не так з новими контрактами Міноборони

Попри зриви контрактів і публічний розголос, відповідальності за ненадійне постачання мін чи неякісну продукцію ніхто не поніс

Міни у ЗСУ лімітовані — бригади на найгарячіших ділянках фронту можуть використовувати близько 50 мін на добу, а цього мало. Тим часом Міністерство оборони України вирішило замовити великий обсяг мін калібру 120 мм у державних виробників, які неодноразово не виконували контракти. Громадська антикорупційна рада при Міноборони виступила проти.

Про це пише директор Defense Express Сергій Згурець у своїй колонці на "Еспресо". Рада наголосила, що закупівля у підприємств, які виконали менше половини попередніх угод, ставить під загрозу забезпечення фронту боєприпасами.

Також Громадська рада вказує, що попри зриви контрактів і публічний розголос, відповідальності за ненадійне постачання мін чи неякісну продукцію ніхто не поніс. Йдеться про одне з державних підприємств, підпорядкованих Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України. Саме йому (хоча попередній контракт виконано не було) Мініоборони хоче замовити 300 тис. мін калібру 120 мм.

Через це Громадська антикорупційна рада звернулася до Ставки верховного головнокомандувача з двома пропозиціями:

міністерству оборони слід впровадити практику диверсифікації постачальників боєприпасів, щоб мінімізувати ризики залежності від одного виробника

необхідно оприлюднити дані щодо кількості рекламацій та боєприпасів, повернених виробникам

Згідно з даними, раніше оприлюдненими Мінстратегпромом, заміні підлягали 24 тис. мін калібру 120 мм, й більшість з них уже замінили. Проте цей інцидент вимагає детального розгляду, а проблему з постачанням боєприпасів для фронту має бути вирішено.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив на пресконференції, що існують проблеми з порохами. Водночас пише Згурець, у виробництві мін використовували підривачі від танкових снарядів замість призначених для мінометів.

Через це міни не активувалися і не вибухали. Хто саме ухвалив рішення замінити підривачі, невідомо, але треба знайти відповідальних за ці випадки, наголошує директор Defense Express.

Представники Громадської антикорупційної ради подають до правоохоронних органів заяву про злочин, пов'язаний із неналежними діями посадовців у взаємодії з постачальниками. Заяву підкріплено назвами, цифрами та іншими даними, які наразі не мають стати відомі широкому загалу.

Згурець наголосив, що ситуація матиме продовження, а ЗМІ слідкуватимуть за подіями навколо замовлення мін у виробника, який не здатен забезпечити якісне постачання боєприпасів для Сил оборони. Він констатував, що на фронті наші захисники змушені компенсувати недоліки оборонно-промислових підприємств своєю мужністю.