Одеська поліція хоче витратити понад 2 млн на мигалки та сирени: оголошено тендер

Наскільки виправдані такі витрати залишається лише здогадуватись

В Одесі, де планують витратити понад мільйон гривень на боротьбу з пацюками та комахами, правоохоронці вирішили заплатити понад 2 млн грн державних коштів за мигалки та сирени.

На третій рік повномасштабної війни Управління поліції охорони в Одеській області оголосило чималий тендер. Про це свідчать дані на порталі Prozorro.

На сайті зазначається, що заявки можна подавати до 19 лютого 2025 року, в цей день і відбудеться аукціон. Очікувана вартість – 2 723 800 грн.

Предмет закупівлі – прилади звукової та візуальної сигналізації. Йдеться про проблискові маячки та звукові сигнали, тобто сирени.

Строк поставки товарів 31 грудня 2025.

Нагадаємо, Криворізький міський відділ Управління поліції охорони України у Дніпропетровській області має намір витратити чималу суму на закупівлю головних уборів для своїх співробітників.

У Києві планують витратити понад 5 млн грн на 3 позашляховики. На третій рік повномасштабної війни державна установа "Держгідрографія" оголосила чималий тендер.

Тим часом Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має намір витратити близько 100 тисяч гривень із бюджету на надання послуг з виплати та доставки грошової допомоги.