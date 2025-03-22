У Києві 7-річний хлопчик помер через візит до стоматолога
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Поліція з'ясовує обставини смерті дитини після прийому у стоматолога.
У столиці сталася трагедія – під час прийому у стоматолога в одній із приватних клінік помер 7-річний хлопчик. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення наркозу.
Як повідомляє поліція Києва, медики швидкої допомоги прибули на місце та протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але їхні зусилля виявилися марними – дитина померла.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Встановлюються всі обставини трагедії, вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Це не перший подібний інцидент в українських приватних клініках. У грудні 2023 року в Львові після стоматологічної операції під загальним наркозом у клініці Ori-Dent впав у кому 5-річний Велес Пашник – син українського музиканта. У дитини також зупинилося серце, і лікарі місяць боролися за його життя, але врятувати хлопчика не вдалося.
Правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження та розслідують обставини смерті дитини.
Тепер подібна трагедія повторилася у Києві. Поліція розглядає всі можливі причини смерті дитини, зокрема можливу лікарську помилку або недотримання медичних протоколів.
Раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині загинула однорічна дитина після прийому у стоматолога. Причина смерті малюка поки що невідома.