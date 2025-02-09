У Кривому Розі хочуть витратити сотні тисяч на головні убори для поліції під час війни (тендер)

Йдеться про кепі та шапки

Криворізький міський відділ Управління поліції охорони України у Дніпропетровській області має намір витратити чималу суму на закупівлю головних уборів для своїх співробітників.

Відповідний тендер опубліковано на платформі онлайн-закупівель prozorro.gov.ua. Йдеться про такі головні убори:

кепі з логотипом "Поліція" (150 одиниць);

шапки флісові з логотипом "Поліція" (150 одиниць);

кепі з логотипом "ВОХР" (150 одиниць);

шапки флісові з логотипом "ВОХР" (150 одиниць).

Загалом планується закупити 600 одиниць кепі та флісових шапок для поліцейських.

Загальна вартість головних уборів для працівників криворізького міського відділу поліції охорони становить 220 тисяч гривень. Кінцевий термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг згідно з тендерною документацією — до 31 грудня 2025 року включно.

Поліція охорони – це структурний орган Національної поліції України, завданням якого є охорона об’єктів усіх форм власності, а також квартир та інших місць зберігання особистого майна громадян. Попередником Поліції охорони є Державна служба охорони при МВС України, яка існувала з 1993 до 2015 року.

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