Масштабна пожежа на Одещині на кордоні з Придністров’ям: що відбувається (фото, відео)
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Відео масштабної пожежі на кордоні з Придністров’ям: що відбувається?
Увечері 21 березня в місцевих телеграм-каналах Придністров'я почала з'являтися інформація про масштабну пожежу в районі Незавертайлівки.
За даними Головного управління з надзвичайних ситуацій регіону, займання охопило 100 гектарів сухого очерету, і на місце були направлені чотири пожежні бригади.
Пізніше в мережі з’явилося відео з підписом: "Так виглядає пожежа на українській стороні, це село Граденіци. З нашого боку вогонь зупинили".
Вранці 22 березня кадри з масштабною пожежею в Одеській області почали публікувати й українські телеграм-канали, проте офіційної інформації про причини займання та його наслідки наразі немає.
Ситуація продовжує розвиватися, очікуються подробиці.
Раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки росіян по Одесі в ніч з 20 на 21 березня вогнем охоплено передмістя. Почалися пожежі в об'єктах торгівельної інфраструктури, пошкоджено цивільні будівлі та автомобілі цивільних мешканців Одеси.