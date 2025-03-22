Масштабна пожежа на Одещині на кордоні з Придністров’ям: що відбувається (фото, відео)

Відео масштабної пожежі на кордоні з Придністров’ям: що відбувається?

Увечері 21 березня в місцевих телеграм-каналах Придністров'я почала з'являтися інформація про масштабну пожежу в районі Незавертайлівки.

За даними Головного управління з надзвичайних ситуацій регіону, займання охопило 100 гектарів сухого очерету, і на місце були направлені чотири пожежні бригади.

Пізніше в мережі з’явилося відео з підписом: "Так виглядає пожежа на українській стороні, це село Граденіци. З нашого боку вогонь зупинили".

Вранці 22 березня кадри з масштабною пожежею в Одеській області почали публікувати й українські телеграм-канали, проте офіційної інформації про причини займання та його наслідки наразі немає.

Ситуація продовжує розвиватися, очікуються подробиці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки росіян по Одесі в ніч з 20 на 21 березня вогнем охоплено передмістя. Почалися пожежі в об'єктах торгівельної інфраструктури, пошкоджено цивільні будівлі та автомобілі цивільних мешканців Одеси.