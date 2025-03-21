Чи зможе ЗАЕС працювати на Україну, якщо нею "опікуватиметься" Трамп, — думка експертів

Конкретики з цього питання наразі дуже мало

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. І хоча вона не виробляє електроенергію, нею зацікавився президент США Дональд Трамп.

"Телеграф" поцікавився в експертів, чи зможе ЗАЕС працювати на Україну, якщо нею будуть "опікуватися" США. В розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив, що Вашингтон може взяти контроль над атомними електростанціями України.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив "Телеграфу", що з цієї заяви важко робити висновки, адже вона досить неконкретна. На його думку, йдеться не стільки про ЗАЕС, скільки про певний компроміс на перехідний період.

— І цей компроміс полягатиме в тому, що для запуску Запорізької АЕС потрібна присутність на ній американських представників або формальне погодження того, що Сполучені Штати беруть станцію під своє управління. Втім, яким чином реалізувати цей механізм, не зрозуміло. Навряд чи ми отримуємо американський "десант" фахівців атомної промисловості на Запорізькій АЕС, тому що це надто ризиковано, — каже експерт.

Також залишаються незрозумілими ще кілька важливих питань. Якщо США візьмуть на себе контроль над ЗАЕС, то хто буде забезпечувати безпосереднє управління станцією і за яких умов, чи буде її приєднано до української енергетичної мережі. Ще одне питання — якщо її буде запущено, то чи будуть отримувати електричну енергію тимчасово окуповані території.

Висловив свою думку з цього приводу й голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Він нагадав, що Росія має плани під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми (йдеться про лінії електропередач ЗАЕС—Кубань і ЗАЕС—Крим). Проте під час війни це дуже проблематично через загрозу обстрілів з нашого боку як будівництва, так і побудованого об'єкта передачі електроенергії.

— Однак при управлінні ЗАЕС США та підписанні мирних угод, найвірогідніше, що "видача" електроенергії буде здійснюватись за цим сценарієм (тобто електрика може піти окупований Росією Крим, де вона в дефіциті. — Ред.). Бо це — вже бізнес, який шукатиме, куди дорожче продати свій товар, — вважає Ігнатьєв.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Зеленський заявив, що не обговорював з Трампом питання власності ЗАЕС, проте чув про можливі плани США щодо її модернізації після звільнення від російських окупантів. Водночас він наголосив, що питання права власності станції не підлягає жодним дискусіям.