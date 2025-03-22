Бельгія – Україна: букмекери оцінили шанси команди у Лізі націй

Синьо-жовті близькі до виходу у дивізіон А Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє з Бельгією в рамках гри-відповіді стикового раунду Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

На думку букмекерів, бельгійці, ймовірно, виграють матч, проте програють двоматчеве протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На думку фахівців, у Лізі А гратиме саме Україна. На успіх Синьо-жовтих можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44. Одночасно такий успіх Червоних Дияволів оцінюється коефіцієнтом 2,92.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Бельгія — Україна

Favbet: (перемога України 1,51 – нічия 4,60 – перемога Бельгії 6,30)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 6,00)

Bwin: (1,44 — 4,33 — 6,25)

Матч Бельгія – Україна відбудеться у Генці (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена". Напередодні "Телеграф" повідомив, де і коли дивитися гру у прямому етері. Додамо, що у першому матчі українці сенсаційно перемогли Червоних дияволів з рахунком 3:1.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України невдало виступила в Лізі націй, посівши друге місце на груповому етапі в дивізіоні B. Таким чином, Синьо-жовті пробилися в стиковий раунд за право піднятися в дивізіон А.

Раніше головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, щоправда, українці вже встигли втратити основного центрбека, а за підсумками першої гри – двох правих захисників – Коноплю та Сича.