У Лаврова знову виступили з тирадою на адресу України та пригрозили "симетричною відповіддю"

Київ звинувачують у порушенні домовленостей

Росія звинувачує Україну у порушенні ініціативи США про не нанесення ударів по енергетичних об'єктах. Кремль погрожує завдати симетричних ударів у відповідь.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова. За її словами, Україна нібито вдарила нафтобазі на Кубані та газовипромінювальній станції на Курщині.

"Попри ініційовану США домовленість про не нанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, яку Київ, начебто, офіційно підтримав, віроломні атаки нацистського режиму по російській території продовжуються", — заявила Захарова.

Вона каже, що 19 березня було атаковано нафтобазу на Кубані, 21 березня – газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області. У цих атаках Кремль звинувачує Україну, наголошуючи, що такими "витівками Київ знову демонструє повну недоговороспроможність та відсутність прагнення до досягнення миру".

"Чітко попереджаємо, якщо київський режим продовжить деструктивну лінію, російська сторона залишає за собою право на відповідь, у тому числі симетричний", — наголосила Захарова.

Нагадаємо, що у ніч на 22 березня Росія в черговий раз атакувала Україну "Шахедами". Вибухи пролунали в кількох містах. У Запоріжжі внаслідок атаки загинули троє людей, з яких — одна дитина.

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