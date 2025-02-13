В Запорожье потратят почти полтора миллиона на постеры и баннеры

Запорожский "Градпроект" потратит значительную сумму на рекламные постеры

Коммунальное предприятие "Градпроект" в Запорожской области планирует потратить значительную сумму на печать рекламных материалов.

Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Согласно тендерной документации, речь идет о печати таких материалов:

постеры для билбордов размером 3х6 м;

постеры для ситилайтов размером 1,2 х 1,8 м;

баннеры форматом 3х6 м;

баннеры беклайты форматом 3 х 4м.

В целом планируется заказать услуги печати рекламных материалов на сумму 1 237 962,90 грн с НДС. Минимальный шаг понижения цены составляет 12 379,63 грн. Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или услуг согласно тендерной документации – до 31 декабря 2025 года включительно.

Коммунальное предприятие "Градпроект" является важнейшим субъектом в сфере строительства и развития инфраструктуры в Запорожье. Указанная закупка направлена на улучшение рекламных возможностей предприятия и повышение его видимости среди жителей города.

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