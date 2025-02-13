В Запорожье потратят почти полтора миллиона на постеры и баннеры
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Запорожский "Градпроект" потратит значительную сумму на рекламные постеры
Коммунальное предприятие "Градпроект" в Запорожской области планирует потратить значительную сумму на печать рекламных материалов.
Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Согласно тендерной документации, речь идет о печати таких материалов:
- постеры для билбордов размером 3х6 м;
- постеры для ситилайтов размером 1,2 х 1,8 м;
- баннеры форматом 3х6 м;
- баннеры беклайты форматом 3 х 4м.
В целом планируется заказать услуги печати рекламных материалов на сумму 1 237 962,90 грн с НДС. Минимальный шаг понижения цены составляет 12 379,63 грн. Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или услуг согласно тендерной документации – до 31 декабря 2025 года включительно.
Коммунальное предприятие "Градпроект" является важнейшим субъектом в сфере строительства и развития инфраструктуры в Запорожье. Указанная закупка направлена на улучшение рекламных возможностей предприятия и повышение его видимости среди жителей города.
Как сообщал "Телеграф" ранее, более 2 млн может пойти на сообщения от "Киев Цифровой" и других сервисов для киевлян: детали тендера