Запоріжжя - не Україна? Відомий інтернет-магазин не доставляє посилки в прифронтове місто

Мешканці міста вигадали, як обхитрити систему

Temu не доставляє посилки у Запоріжжі, а в пошуковому рядку у додатку користувачі навіть не можуть знайти свій населений пункт. Прифронтове місто потрапило під незрозумілі "санкції" великих компаній, хоча воно перебуває під контролем України і не є окупованим російською армією.

Про неможливість замовити товари з популярного китайського інтернет-магазину повідомили "Телеграфу" мешканці Запоріжжя. З подібною проблемою городяни зіткнулися вже деякий час тому.

У додатку Temu, під час спроби оформити замовлення, жителі Запоріжжя не можуть знайти своє місто, оскільки його просто немає в переліку населених пунктів. Таким чином місто перебуває в "тіньовому бані" і великий інтернет-магазин не хоче доставляти посилки в прифронтовий регіон.

Однак жителі Запоріжжя вигадали кілька цікавих способів, які допоможуть "обдурити" систему та отримати посилку з інтернет-магазину Temu.

Для цього вам потрібно вказати будь-яке місто одержання посилки та ввести свій реальний номер телефону. Коли посилка прибуде в Україну, вам прийде повідомлення. Після цього потрібно просто скористатися функцією "переадресація посилки" і перенаправити її до найближчого до вас поштомату в місті Запоріжжя.

Користувачі запевняють, що такий лайфхак працює безвідмовно.

Що не так з Temu

Temu – це проект китайської корпорації Pinduoduo (PDD), який останніми роками активно намагається витіснити з ринку AliExpress. При цьому в Україні Temu активно почали рекламувати з 2023-2024 років. Зараз майже в кожній соцмережі є кількасот реклам цього китайського магазину.

Водночас, навіть відносно дешевий товар та більш-менш швидка доставка з Китаю не можуть перекрити значних "мінусів" магазину.

Що небезпечного в Temu:

магазин отримує доступ до особистих даних, які може передати владі Китаю за її наказом (у 2017 році Пекін ухвалив закон про національну розвідку, згідно з яким всі китайські компанії мають співпрацювати зі спецслужбами).

Temu отримує доступ до мікрофона, камери, геолокації, дзвінків та смс без згоди користувача, у тіньовому форматі. В березні минулого року Google видалив зі свого маркетплейсу застосунок магазину після того, як виявив у ньому шкідливе ПЗ.

аналітична компанія Grizzly Research виділяють 18 загроз, які може містити застосунок Temu. Для порівняння, у TikTok їх всього дев’ять. Через це GR характеризують Temu як складне шпигунське ПЗ.

низька ціна на товар утворюється через пропорційно низьку якість та собівартість.

у корпорації Temu люди працюють за системою 996, тобто працюють з 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень, що у мережі прирівнюють до рабства. У 2021 році повідомлялось про смерть кількох працівників PDD внаслідок перевтоми.

багато посилок губиться під час транспортування, або ж приходить на пошту вже пошкодженими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче окупувати ще три великі міста України у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Адже без цього, за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, неможливе досягнення миру.