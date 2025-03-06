Запорожье - не Украина? Известный интернет-магазин не доставляет посылки в прифронтовой город

Жители города придумали, как обхитрить систему

Temu не доставляет посылки в Запорожье, а в поисковой строке в приложении пользователи даже не могут найти свой населенный пункт. Прифронтовой город попал под непонятные "санкции" крупных компаний, хотя он находится под контролем Украины и не является оккупированным российской армией.

О невозможности заказать товары из популярного китайского интернет-магазина сообщили "Телеграфу" жители Запорожья. С подобной проблемой горожане столкнулись уже некоторое время назад.

В приложении Temu, во время попытки оформить заказ, жители Запорожья не могут найти свой город, так как его попросту нет в перечне населенных пунктов. Таким образом город находится в "теневом бане" и крупный интернет-магазин не хочет доставлять посылки в прифронтовой регион.

Однако жители Запорожья придумали несколько интересных способов, которые помогут "обмануть" систему и получить посылку из интернет-магазина Temu.

Для этого вам нужно указать любой город получения посылки и ввести свой реальный номер телефона. Когда посылка прибудет в Украину, то вам придет сообщение. После этого нужно просто воспользоваться функцией "переадресация посылки" и перенаправить ее в ближайший к вам почтомат в городе Запорожье.

Пользователи уверяют, что такой лайфхак работает безотказно.

Что не так с Temu

Temu – это проект китайской корпорации Pinduoduo (PDD), который за последние год активно пытается вытеснить с рынка AliExpress. При этом в Украине Temu активно начали рекламировать с 2023-2024 года. Сейчас почти в каждой соцсети есть несколько сотен реклам китайского магазина.

В то же время, даже относительно дешевый товар и более-менее быстрая доставка из Китая не могут перекрыть значительные "минусы" магазина.

Что опасного в Temu:

магазин получает доступ к личным данным, которые может передать властям Китая по их приказу (в 2017 году Пекин принял закон о национальной разведке, согласно которому все китайские компании должны сотрудничать со спецслужбами).

Temu получает доступ к микрофону, камере, геолокации, звонкам и смс без согласия пользователя в теневом формате. В марте прошлого года Google удалил из своего маркетплейса приложение магазина после того, как обнаружил в нем вредоносное ПО.

аналитическая компания Grizzly Research выделяет 18 угроз, которые может иметь приложение Temu. Для сравнения, в TikTok их всего девять. Поэтому GR характеризуют Temu как сложное шпионское ПО.

низкая цена на товар образуется из-за пропорционально низкого качества и себестоимости.

в корпорации Temu люди работают по системе 996, то есть работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю, что в сети приравнивают к рабству. В 2021 году сообщалось о смерти нескольких работников PDD в результате переутомления.

много посылок теряется во время транспортировки, или приходит на почту уже поврежденными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет оккупировать еще три крупных города Украины в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Ведь без этого, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, невозможно достижение мира.